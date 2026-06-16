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Bolt пояснив, чому в Україні бракує кур’єрів, і розповів, скільки вони заробляють

17:35 16.06.2026 Вт
2 хв
Дефіцит кур’єрів особливо відчутний під час тривог і негоди
aimg Анастасія Мацепа aimg Катерина Гончарова
Bolt пояснив, чому в Україні бракує кур’єрів, і розповів, скільки вони заробляють Фото: ринок доставки та таксі зіткнувся з кадровим дефіцитом (Getty Images)
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Bolt фіксує уповільнення приросту водіїв і кур’єрів через мобілізацію, еміграцію та посилення конкуренції за кадри.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла команда менеджерів Bolt в Україні.

Головне:

  • Залучати нових кур’єрів стало складніше.
  • Попит на доставку продовжує зростати.
  • Середній заробіток кур’єра сягає близько 30 тисяч гривень.
  • Найбільший дефіцит відчувається під час тривог та негоди.

Ринок таксі та доставки в Україні стикається з дедалі більшим кадровим дефіцитом.

У Bolt пояснюють, що на ситуацію впливають одразу кілька факторів: мобілізація, еміграція населення та конкуренція за працівників між різними галузями економіки.

За словами генерального менеджера Bolt в Україні Сергія Павлика, компанія спостерігає скорочення темпів приросту нових водіїв.

''Було б неправильно пов’язувати це лише з мобілізацією, хоча це один із чинників, що сильно впливає на ринок'', – зазначив він.

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Генеральний менеджер Bolt Food в Україні В’ячеслав Левченко додав, що залучення нових кур’єрів сьогодні потребує значно більше часу та ресурсів, ніж до повномасштабної війни.

За його словами, попит на доставку продовжує зростати, тоді як кількість потенційних працівників скорочується. Особливо відчутною нестача кур’єрів стає під час повітряних тривог, морозів, ожеледиці та інших складних погодних умов.

У компанії повідомили, що середній заробіток кур’єра наразі становить близько 30 тисяч гривень на місяць.

''Це конкурентна необхідність: щоб утримати пропозицію на платформі, умови мають бути кращими, ніж в альтернативних місцях зайнятості'', – пояснив Левченко.

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