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Могут ли водители такси получить бронирование: официальный ответ Bolt

19:45 16.06.2026 Вт
2 мин
Компания объяснила, как устроена модель сотрудничества с водителями
aimg Анастасия Мацепа aimg Катерина Гончарова
Фото: водители платформ не подпадают под действующий механизм бронирования (РБК-Украина)

У агрегаторов такси на данный момент нет юридических механизмов для бронирования водителей, поскольку те не являются штатными сотрудниками.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Bolt в Украине.

Главное:

  • Водители работают в качестве независимых партнеров.
  • Действующее законодательство не позволяет их нанимать.
  • Компания готова принять участие в обсуждении новых механизмов.
  • Решение зависит от государственной политики.
  • Этот вопрос может стать частью дискуссии об экономическом резервировании.

В компании заявляют, что на данный момент у них нет законных механизмов для защиты водителей от мобилизации.

Как пояснил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, водители платформы не являются штатными сотрудниками компании.

В соответствии с действующим законодательством, резервирование военнообязанных осуществляют работодатели в отношении своих сотрудников.

''Поскольку водители, сотрудничающие через платформу Bolt, являются независимыми партнерами, а не штатными сотрудниками компании, у нас нет юридических механизмов для их бронирования'', – сказал он.

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В то же время в компании готовы присоединиться к дискуссиям о возможном внедрении механизма экономического бронирования.

По словам Павлика, если такие инициативы начнут рассматривать органы государственной власти, сервис примет участие в соответствующем диалоге.

В компании подчеркивают, что вопрос поддержки водителей остается актуальным на фоне кадрового дефицита и роста спроса на услуги по перевозке.

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