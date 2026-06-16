Могут ли водители такси получить бронирование: официальный ответ Bolt

У агрегаторов такси на данный момент нет юридических механизмов для бронирования водителей, поскольку те не являются штатными сотрудниками.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Bolt в Украине.
Главное:
В компании заявляют, что на данный момент у них нет законных механизмов для защиты водителей от мобилизации.
Как пояснил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, водители платформы не являются штатными сотрудниками компании.
В соответствии с действующим законодательством, резервирование военнообязанных осуществляют работодатели в отношении своих сотрудников.
''Поскольку водители, сотрудничающие через платформу Bolt, являются независимыми партнерами, а не штатными сотрудниками компании, у нас нет юридических механизмов для их бронирования'', – сказал он.
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В то же время в компании готовы присоединиться к дискуссиям о возможном внедрении механизма экономического бронирования.
По словам Павлика, если такие инициативы начнут рассматривать органы государственной власти, сервис примет участие в соответствующем диалоге.
В компании подчеркивают, что вопрос поддержки водителей остается актуальным на фоне кадрового дефицита и роста спроса на услуги по перевозке.