Могут ли водители такси получить бронирование: официальный ответ Bolt

Главное:

Водители работают в качестве независимых партнеров.

Действующее законодательство не позволяет их нанимать.

Компания готова принять участие в обсуждении новых механизмов.

Решение зависит от государственной политики.

Этот вопрос может стать частью дискуссии об экономическом резервировании.

В компании заявляют, что на данный момент у них нет законных механизмов для защиты водителей от мобилизации.

Как пояснил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, водители платформы не являются штатными сотрудниками компании.

В соответствии с действующим законодательством, резервирование военнообязанных осуществляют работодатели в отношении своих сотрудников.

''Поскольку водители, сотрудничающие через платформу Bolt, являются независимыми партнерами, а не штатными сотрудниками компании, у нас нет юридических механизмов для их бронирования'', – сказал он.

В то же время в компании готовы присоединиться к дискуссиям о возможном внедрении механизма экономического бронирования.

По словам Павлика, если такие инициативы начнут рассматривать органы государственной власти, сервис примет участие в соответствующем диалоге.

В компании подчеркивают, что вопрос поддержки водителей остается актуальным на фоне кадрового дефицита и роста спроса на услуги по перевозке.