Могут ли быть в "Орешнике" западные детали? Мнение Власюка

Уполномоченный президента Владислав Власюк раскрыл неожиданные детали относительно атаки оккупантов РФ 24 мая с использованием "Орешника". Чиновник затронул вопрос технической части этой ракеты и очертил последствия ее удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Власюк отметил, что в этой модели вооружения, вероятно, вообще нет иностранных запчастей. Это существенно отличает "Орешник" от других средств нападения РФ. В крылатых ракетах и беспилотниках типа "Шахед" специалисты стабильно находят западную микроэлектронику, а здесь ситуация другая.

Для проверки теории о полном российском производстве привлекли профильных экспертов. Они детально изучают каждый найденный фрагмент. Отсутствие импортных компонентов может свидетельствовать о попытке Кремля создать полностью закрытый цикл производства отдельных типов ракет.

Куда попал "Орешник" и результаты экспертизы

Атака 24 мая стала уже третьим случаем применения этой ракеты против Украины. На этот раз украинские специалисты смогли собрать гораздо больше вещественных доказательств. Большое количество остатков позволяет провести максимально точную экспертизу и понять технологические возможности врага.

Специалисты нашли 95% всех доступных остатков на открытой местности. Основная часть обломков упала непосредственно в поле, а незначительная часть конструкции повредила частные здания.

"95% всего, что было доступно в плане остатков, было в поле. Ну, и немножечко прилетело в несколько гаражей", - отметил Власюк.

Если в ракете действительно нет западных чипов, это означает, что Россия использует более старые технологии или собственные наработки. Однако в других типах вооружения, которые РФ применяла той же ночью, иностранные детали остаются.

Власюк подчеркнул, что крылатые ракеты и дроны-камикадзе все еще критически зависят от поставок из третьих стран. Работа над перекрытием каналов поставки микросхем для Шахедов продолжается. Специалисты продолжают идентифицировать каждую деталь, чтобы усилить санкционное давление на российский ВПК.