Чи можна додати в "Дію" паспорт-книжечку: пояснення

Варто пояснити, що "Дія" не може підтягнути ваш паспорт-книжечку через те, що інформація про документ міститься у картотеках.

Який вихід

Якщо у вас є ID-картка, вам достатньо авторизуватись в застосунку будь-яким зручним для вас способом:

NFC;

BankID.

Після авторизації "Дія" автоматично підтягне інформацію щодо ID-картки за її наявності у реєстрі Державної міграційної служби (ДМС).

Як отримати ID-картку

Для того, щоб отримати документ необхідно звернутись:

до найближчого управління ДМС;

Центр надання адміністративних послуг;

центр обслуговування "Паспортний сервіс".

Для оформлення картки необхідно мати при собі паперовий паспорт, а також картку платника податків.

Водночас якщо ви вимушено переміщена особа, пакет документів стає дещо більшим. При собі треба мати:

закордонний паспорт.

водійське посвідчення.

атестат.

диплом про вищу освіту.

свідоцтво про шлюб.

особова картка працівника.

Зокрема записатись в чергу для оформлення я ID-картки можна за посиланням.

Послуги в "Дії"

Додамо, що "Дія" регулярно удосконалює свій застосунок: додає нові послуги, електронні варіанти тих чи інших документів. Ба більше, в "Дія" можна навіть дивитись телевізор.

Зокрема на порталі незабаром з'явиться можливість, яка дозволить актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади.

Серед інших можливостей: