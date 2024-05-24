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Що таке облігації та як їх купити в "Дії": пояснення

П'ятниця 24 травня 2024 00:00
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Що таке облігації та як їх купити в "Дії": пояснення Фото: що таке облігації та як їх купити в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Придбання державних облігацій дозволяє не лише підтримати держбюджет під час повномасштабної війни, але й заробити на цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу українського урядового порталу.

"У державні облігації України інвестували понад 1 трлн грн. Це друге за розміром джерело фінансування держбюджету з початку повномасштабної війни. Кожна облігація - це зброя, боєприпаси, техніка, їжа й медикаменти для наших військових", - відзначає пресслужба.

Отже, військові облігації, це цінні папери, які випускає держава для підтримки економіки, а також армії. Номінал однієї облігації - 1 тисяч гривень.

Після придбання певної кількості облігацій - ваші кошти спрямовують на перемогу України. Повна сума й відсотки повертаються у визначений час. Відповідно, чим довший термін повернення коштів - тим вище відсоток.

Як придбати облігації в "Дія"

Після того як ви зайдете у "Дію":

  • натисніть на "Військові облігації" на головному екрані;
  • оберіть облігацію, партнера, а також кількість;
  • підпишіть й оплатіть;
  • облігації з'являться у застосунку протягом трьох днів.

У тому ж числі облігації можна придбати через онлайн-застосунки банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів.

Фото: що таке облігації та як їх купити в "Дії" (kmu.gov.ua)

Послуги в "Дії"

Застосунок має багато корисних функцій. Як приклад:

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