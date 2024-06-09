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Можно ли добавить в "Дія" паспорт-книжечку: объяснение

Фото: иллюстрированное изображение (Юля Червинская, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцы уже несколько лет могут пользоваться документами в "Дії", в частности предоставлять цифровую версию паспорта при такой необходимости. Однако не все граждане имеют ID-паспорт, а пользуются паспортами-книжечками.

О том, можно ли добавить паспорт-книжечку в "Дія" и какая альтернатива существует - в материале РБК-Украина.

Следует объяснить, что "Дія" не может подтянуть ваш паспорт-книжечку из-за того, что информация о документе содержится в картотеках.

Какой выход

Если у вас есть ID-карта, вам достаточно авторизироваться в приложении любым удобным для вас способом:

  • NFC;
  • BankID.

После авторизации "Дія" автоматически подтянет информацию по ID-карте при ее наличии в реестре Государственной миграционной службы (ГМС).

Как получить ID-карту

Для того чтобы получить документ, необходимо обратиться:

  • в ближайшее управление ГМС;
  • Центр предоставления административных услуг;
  • центр обслуживания "Паспортный сервис".

Для оформления карты необходимо иметь при себе бумажный паспорт, а также карту налогоплательщика.

В то же время, если вы вынужденно перемещенное лицо, пакет документов становится несколько больше. При себе нужно иметь:

  • загранпаспорт.
  • водительское удостоверение.
  • аттестат.
  • диплом о высшем образовании.
  • свидетельство о браке.
  • личная карточка работника.

В частности записаться в очередь для оформления ID-карты можно по ссылке.

Услуги в "Дія"

Добавим, что "Дія" регулярно совершенствует свое приложение: добавляет новые услуги, электронные варианты тех или иных документов. Более того, в "Дія" можно даже смотреть телевизор.

В частности, на портале вскоре появится возможность, которая позволит актуализировать данные в Реестре территориального общества.

Среди других возможностей:

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Дия