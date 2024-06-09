Можно ли добавить в "Дія" паспорт-книжечку: объяснение

Украинцы уже несколько лет могут пользоваться документами в "Дії", в частности предоставлять цифровую версию паспорта при такой необходимости. Однако не все граждане имеют ID-паспорт, а пользуются паспортами-книжечками.
О том, можно ли добавить паспорт-книжечку в "Дія" и какая альтернатива существует - в материале РБК-Украина.
Следует объяснить, что "Дія" не может подтянуть ваш паспорт-книжечку из-за того, что информация о документе содержится в картотеках.
Если у вас есть ID-карта, вам достаточно авторизироваться в приложении любым удобным для вас способом:
После авторизации "Дія" автоматически подтянет информацию по ID-карте при ее наличии в реестре Государственной миграционной службы (ГМС).
Для того чтобы получить документ, необходимо обратиться:
Для оформления карты необходимо иметь при себе бумажный паспорт, а также карту налогоплательщика.
В то же время, если вы вынужденно перемещенное лицо, пакет документов становится несколько больше. При себе нужно иметь:
В частности записаться в очередь для оформления ID-карты можно по ссылке.
Добавим, что "Дія" регулярно совершенствует свое приложение: добавляет новые услуги, электронные варианты тех или иных документов. Более того, в "Дія" можно даже смотреть телевизор.
В частности, на портале вскоре появится возможность, которая позволит актуализировать данные в Реестре территориального общества.
Среди других возможностей:
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