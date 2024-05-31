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В "Дії" анонсували нову послугу: кому вона знадобиться

П'ятниця 31 травня 2024 18:25
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В "Дії" анонсували нову послугу: кому вона знадобиться Фото: в "Дії" анонсували нову послугу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Незабаром на порталі "Дія" стане доступна послуга, яка дозволяє актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Послуга стане корисною для тих, у кого:

  • не формується витяг про місце проживання;
  • є помилка в місці проживання в паспорті у "Дії";
  • змінене прізвище, але інформація про це не оновлена у витязі.

До бета-тесту послуги на порталі "Дія" можуть долучитись ті, хто:

  • має ID-картку чи біометричний закордонний паспорт;
  • має податковий номер.

На даному етапі послуга доступна по усій Україні, окрім Одеси, Миколаєва та низки громад з тимчасово окупованих територій й зони бойових дій. Мова йде про:

  • Харківську область - Дворічанська, Вовчанська громади;
  • Запорізька область - Водянська, Чкаловська, Степногірська громади;
  • Херсонську область - Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;
  • Донецьку область - Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.

"Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей", - додає пресслужба "Дії".

Послуги у "Дії"

В "Дії" постійно оновлюється список доступних послуг: починаючи від придбання облігацій та закінчуються сплатою адміністративного штрафу. У тому ж числі РБК-Україна розповідало про те, які документи доступні у застосунку.

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