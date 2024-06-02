Як дивитись ТБ в "Дії": покрокова інструкція

У додатку "Дія" існує можливість безкоштовного перегляду телебачення, що дозволяє постійно мати доступ до останніх новин у будь-якому місці та будь-який час.

Про те, як дивитись телебачення в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна .

Функція перегляду телебачення була розроблена ще декілька років тому, втім, в першу чергу, ніколи не завадить оновити ваш застосунок до останньої версії.

Після цього необхідно:

перейти до вкладки "Сервіси";

обрати "Розваги";

натиснути на "Дія.TV";

обрати телеканал та насолоджуватись переглядом.

Фото: як дивитись ТБ в "Дії" (скриншот)

Варто відзначити, що де інколи список каналів оновлюється. Як приклад, під час запуску функції був доступний лише телемарафон. Сьогодні ж у вас є вибір між:

телемарафоном;

CNN;

"Армія ТБ";

MEGOGO LIVE;

"Суспільне Київ";

"Суспільне Культура";

XSPORT+;

"ПЛЮСПЛЮС";

"Піксель".

Ба більше, також у застосунку можна слухати радіо. Для цього достатньо у "Розвагах" обрати "Дія.Радіо".

Послуги в "Дії"

Загалом "Дія" постійно оновлюється та додає новий функціонал, аби позбавити українців нудної роботи з паперами. Застосунок підтягує з реєстрів усі ваші документи в електронному варіанті. У тому ж числі "Дія" має низку корисних функцій, як приклад: