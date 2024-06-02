Як дивитись ТБ в "Дії": покрокова інструкція
У додатку "Дія" існує можливість безкоштовного перегляду телебачення, що дозволяє постійно мати доступ до останніх новин у будь-якому місці та будь-який час.
Про те, як дивитись телебачення в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Функція перегляду телебачення була розроблена ще декілька років тому, втім, в першу чергу, ніколи не завадить оновити ваш застосунок до останньої версії.
Після цього необхідно:
- перейти до вкладки "Сервіси";
- обрати "Розваги";
- натиснути на "Дія.TV";
- обрати телеканал та насолоджуватись переглядом.
Фото: як дивитись ТБ в "Дії" (скриншот)
Варто відзначити, що де інколи список каналів оновлюється. Як приклад, під час запуску функції був доступний лише телемарафон. Сьогодні ж у вас є вибір між:
- телемарафоном;
- CNN;
- "Армія ТБ";
- MEGOGO LIVE;
- "Суспільне Київ";
- "Суспільне Культура";
- XSPORT+;
- "ПЛЮСПЛЮС";
- "Піксель".
Ба більше, також у застосунку можна слухати радіо. Для цього достатньо у "Розвагах" обрати "Дія.Радіо".
Послуги в "Дії"
Загалом "Дія" постійно оновлюється та додає новий функціонал, аби позбавити українців нудної роботи з паперами. Застосунок підтягує з реєстрів усі ваші документи в електронному варіанті. У тому ж числі "Дія" має низку корисних функцій, як приклад:
- в застосунку можна придбати облігації, аби підтримати економіку країни;
- замовити доставку посвідчення водія;
- сплатити штраф.
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