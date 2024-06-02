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Як дивитись ТБ в "Дії": покрокова інструкція

Неділя 02 червня 2024 18:00
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Як дивитись ТБ в "Дії": покрокова інструкція Фото: як дивитись ТБ в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У додатку "Дія" існує можливість безкоштовного перегляду телебачення, що дозволяє постійно мати доступ до останніх новин у будь-якому місці та будь-який час.

Про те, як дивитись телебачення в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.

Функція перегляду телебачення була розроблена ще декілька років тому, втім, в першу чергу, ніколи не завадить оновити ваш застосунок до останньої версії.

Після цього необхідно:

  • перейти до вкладки "Сервіси";
  • обрати "Розваги";
  • натиснути на "Дія.TV";
  • обрати телеканал та насолоджуватись переглядом.

Фото: як дивитись ТБ в "Дії" (скриншот)

Варто відзначити, що де інколи список каналів оновлюється. Як приклад, під час запуску функції був доступний лише телемарафон. Сьогодні ж у вас є вибір між:

  • телемарафоном;
  • CNN;
  • "Армія ТБ";
  • MEGOGO LIVE;
  • "Суспільне Київ";
  • "Суспільне Культура";
  • XSPORT+;
  • "ПЛЮСПЛЮС";
  • "Піксель".

Ба більше, також у застосунку можна слухати радіо. Для цього достатньо у "Розвагах" обрати "Дія.Радіо".

Послуги в "Дії"

Загалом "Дія" постійно оновлюється та додає новий функціонал, аби позбавити українців нудної роботи з паперами. Застосунок підтягує з реєстрів усі ваші документи в електронному варіанті. У тому ж числі "Дія" має низку корисних функцій, як приклад:

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