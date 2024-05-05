Не лише шеринг. Які послуги для водіїв доступні в "Дії"
Застосунок "Дія", окрім можливості додати необхідні вам документи, також має низку цікавих функцій, серед яких, наприклад, шеринг авто.
Про те, які послуги доступні для водіїв в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Як й згадувалось вище, до застосунку можна додати майже усі необхідні вам документи. Втім, ймовірно, водіїв найбільше зацікавить збереження в електронному вигляді:
- посвідчення водія;
- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Як додати документ до застосунку
Перш за все, звісно, вам необхідно зареєструватись в "Дії". Після цього застосунок повинен підтягнути усі ваші документи (у тому ж числі паспорт, закордонний паспорт, картку платників податків чи інші). Усі документи, які ви отримуватимете в майбутньому - "підтягуватимуться" до "Дії".
Втім, якщо ви, наприклад, не можете знайти власне водійське посвідчення у застосунку - можливо, в базі Міністерства внутрішніх справ (МВС) недостатньо даних для створення цифрової копії, або ж ви маєте водійське посвідчення старого зразка. В першому випадку необхідно перейти до Кабінету водія на сайті МВС та оновити дані. Зокрема, аби додати права старого зразка, необхідно, щоб в "Дії" була завантажена ID-картка або закордонний біометричний паспорт.
Як замовити доставку посвідчення водія
Так, в застосунку можна замовити доставку нового документа у відділення "Укрпошти" або ж кур'єром. Послуга доступна для водіїв, які:
- змінили прізвище;
- бажають обміняти пластик на цифровий документ;
- втратили чи пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на 2 роки й хочуть замінити його на постійне.
Для того, щоб замовити доставку, необхідно:
- авторизуватись у застосунку;
- перейти до "Послуг" й натиснути "Заміна посвідчення водія";
- вказати причину заміни документа;
- обрати тип посвідчення - "цифровий+пласти";
- обрати спосіб доставки;
- указати контактні дані;
- підписати заяву.
Фото: які послуги для водіїв доступні в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Після цього у вас є 10 хвилин, аби оплатити послугу. Далі чекайте на сповіщення від "Укрпошти" або ж від кур'єра.
Шеринг авто
Шеринг авто, це функція яка дозволяє ділитись техпаспортом автомобіля з іншою людиною, чи користувачем. Тобто, лише за пару кліків у смартфоні - водії можуть доручити своє авто та дати доступ іншій людині до бази даних цієї автівки.
Як призначити нового користувача для авто:
- у "Дії" оберіть "Послуги" - "Шеринг автомобіля";
- оберіть пункт "Поділитись автомобілем";
- оберіть у додатку своє авто, вкажіть термін й на яку людину треба призначити;
- вкажіть свої контактні дані й місце проживання;
- надішліть дані;
- покажіть QR-код, який висвітиться після кроків вище - належному користувачу;
- належний користувач повинен заповнити свої дані й підписати заяву за допомогою "Дія. Підпису";
- заява надійде власнику авто. Він також повинен підписати її й надіслати сервісному центру МВС.
Скасувати шеринг можуть як власник авто, так й належний користувач.
Послуги в "Дії"
В "Дії" є й інші послуги, які можуть бути корисними та цікавими не лише водіям. Як приклад:
- нещодавно РБК-Україна пояснювало, як правильно сплачувати податки в застосунку;
- в "Дії" можна знайти найближче до вас укриття у разі повітряної тривоги.
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