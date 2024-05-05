Не лише шеринг. Які послуги для водіїв доступні в "Дії"

Застосунок "Дія", окрім можливості додати необхідні вам документи, також має низку цікавих функцій, серед яких, наприклад, шеринг авто.

Про те, які послуги доступні для водіїв в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна .

Як й згадувалось вище, до застосунку можна додати майже усі необхідні вам документи. Втім, ймовірно, водіїв найбільше зацікавить збереження в електронному вигляді:

посвідчення водія;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Як додати документ до застосунку

Перш за все, звісно, вам необхідно зареєструватись в "Дії". Після цього застосунок повинен підтягнути усі ваші документи (у тому ж числі паспорт, закордонний паспорт, картку платників податків чи інші). Усі документи, які ви отримуватимете в майбутньому - "підтягуватимуться" до "Дії".

Втім, якщо ви, наприклад, не можете знайти власне водійське посвідчення у застосунку - можливо, в базі Міністерства внутрішніх справ (МВС) недостатньо даних для створення цифрової копії, або ж ви маєте водійське посвідчення старого зразка. В першому випадку необхідно перейти до Кабінету водія на сайті МВС та оновити дані. Зокрема, аби додати права старого зразка, необхідно, щоб в "Дії" була завантажена ID-картка або закордонний біометричний паспорт.

Як замовити доставку посвідчення водія

Так, в застосунку можна замовити доставку нового документа у відділення "Укрпошти" або ж кур'єром. Послуга доступна для водіїв, які:

змінили прізвище;

бажають обміняти пластик на цифровий документ;

втратили чи пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на 2 роки й хочуть замінити його на постійне.

Для того, щоб замовити доставку, необхідно:

авторизуватись у застосунку;

перейти до "Послуг" й натиснути "Заміна посвідчення водія";

вказати причину заміни документа;

обрати тип посвідчення - "цифровий+пласти";

обрати спосіб доставки;

указати контактні дані;

підписати заяву.

Фото: які послуги для водіїв доступні в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після цього у вас є 10 хвилин, аби оплатити послугу. Далі чекайте на сповіщення від "Укрпошти" або ж від кур'єра.

Шеринг авто

Шеринг авто, це функція яка дозволяє ділитись техпаспортом автомобіля з іншою людиною, чи користувачем. Тобто, лише за пару кліків у смартфоні - водії можуть доручити своє авто та дати доступ іншій людині до бази даних цієї автівки.

Як призначити нового користувача для авто:

у "Дії" оберіть "Послуги" - "Шеринг автомобіля";

оберіть пункт "Поділитись автомобілем";

оберіть у додатку своє авто, вкажіть термін й на яку людину треба призначити;

вкажіть свої контактні дані й місце проживання;

надішліть дані;

покажіть QR-код, який висвітиться після кроків вище - належному користувачу;

належний користувач повинен заповнити свої дані й підписати заяву за допомогою "Дія. Підпису";

заява надійде власнику авто. Він також повинен підписати її й надіслати сервісному центру МВС.

Скасувати шеринг можуть як власник авто, так й належний користувач.

Послуги в "Дії"

В "Дії" є й інші послуги, які можуть бути корисними та цікавими не лише водіям. Як приклад: