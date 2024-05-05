ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не лише шеринг. Які послуги для водіїв доступні в "Дії"

Неділя 05 травня 2024 18:00
UA EN RU
Не лише шеринг. Які послуги для водіїв доступні в "Дії" Фото: які послуги для водіїв доступні в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Застосунок "Дія", окрім можливості додати необхідні вам документи, також має низку цікавих функцій, серед яких, наприклад, шеринг авто.

Про те, які послуги доступні для водіїв в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.

Як й згадувалось вище, до застосунку можна додати майже усі необхідні вам документи. Втім, ймовірно, водіїв найбільше зацікавить збереження в електронному вигляді:

  • посвідчення водія;
  • свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Як додати документ до застосунку

Перш за все, звісно, вам необхідно зареєструватись в "Дії". Після цього застосунок повинен підтягнути усі ваші документи (у тому ж числі паспорт, закордонний паспорт, картку платників податків чи інші). Усі документи, які ви отримуватимете в майбутньому - "підтягуватимуться" до "Дії".

Втім, якщо ви, наприклад, не можете знайти власне водійське посвідчення у застосунку - можливо, в базі Міністерства внутрішніх справ (МВС) недостатньо даних для створення цифрової копії, або ж ви маєте водійське посвідчення старого зразка. В першому випадку необхідно перейти до Кабінету водія на сайті МВС та оновити дані. Зокрема, аби додати права старого зразка, необхідно, щоб в "Дії" була завантажена ID-картка або закордонний біометричний паспорт.

Як замовити доставку посвідчення водія

Так, в застосунку можна замовити доставку нового документа у відділення "Укрпошти" або ж кур'єром. Послуга доступна для водіїв, які:

  • змінили прізвище;
  • бажають обміняти пластик на цифровий документ;
  • втратили чи пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на 2 роки й хочуть замінити його на постійне.

Для того, щоб замовити доставку, необхідно:

  • авторизуватись у застосунку;
  • перейти до "Послуг" й натиснути "Заміна посвідчення водія";
  • вказати причину заміни документа;
  • обрати тип посвідчення - "цифровий+пласти";
  • обрати спосіб доставки;
  • указати контактні дані;
  • підписати заяву.

Фото: які послуги для водіїв доступні в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після цього у вас є 10 хвилин, аби оплатити послугу. Далі чекайте на сповіщення від "Укрпошти" або ж від кур'єра.

Шеринг авто

Шеринг авто, це функція яка дозволяє ділитись техпаспортом автомобіля з іншою людиною, чи користувачем. Тобто, лише за пару кліків у смартфоні - водії можуть доручити своє авто та дати доступ іншій людині до бази даних цієї автівки.

Як призначити нового користувача для авто:

  • у "Дії" оберіть "Послуги" - "Шеринг автомобіля";
  • оберіть пункт "Поділитись автомобілем";
  • оберіть у додатку своє авто, вкажіть термін й на яку людину треба призначити;
  • вкажіть свої контактні дані й місце проживання;
  • надішліть дані;
  • покажіть QR-код, який висвітиться після кроків вище - належному користувачу;
  • належний користувач повинен заповнити свої дані й підписати заяву за допомогою "Дія. Підпису";
  • заява надійде власнику авто. Він також повинен підписати її й надіслати сервісному центру МВС.

Скасувати шеринг можуть як власник авто, так й належний користувач.

Послуги в "Дії"

В "Дії" є й інші послуги, які можуть бути корисними та цікавими не лише водіям. Як приклад:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках