Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чи можливо провести вибори в Україні у травні: що каже Веніславський

Фото: Федір Веніславський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Неможливо встигнути підготувати проведення виборів президента в Україні до травня цього року, як того вимагають США.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Читайте також: Складний вибір Зеленського: чому Білий дім квапить Україну з виборами в розпал війни

"Я оцінюю як вкрай малоймовірну можливість проведення виборів в травні. Тому що на сьогоднішній день закону і навіть проекту, точно узгодженого в робочій групі, який би можна було розглядати в парламенті, немає про особливості проведення таких виборів. Якщо він з'явиться, то точно не раніше десь там березня", - сказав Веніславський.

За його словами, для того, щоб розглянути законопроєкт, є парламентські процедури, а це займе ще кілька тижнів. Відповідно, якщо він не набуде чинності в середині березня чи в кінці березня, то треба ще мати щонайменше 90 днів для того, щоб провести вибори.

"Тобто на травень з дотриманням всіх процедур це вкрай малоймовірно", - підсумував нардеп.

Водноча Веніславський вважає можливим проведеня виборів президента одночасно з референдумом в разі введення певних законодавчих змін.

"Якщо оцінювати закон України про всеукраїнський референдум, то і Виборчий кодекс забороняє проводити одночасно вибори з референдумом, тому що є певні ризики і так далі. Але з точки зору юридичної, якщо буде політична згода у всіх сил парламенту змінити ці норми, то в принципі можна змінити і Виборчий кодекс, і закон про референдум", - зазначив він.

За словами нардепа, це не дуже довга процедура. Це можливо зробити протягом місяця.

"І тоді гіпотетично можливо провести і вибори, і референдум. Але ще раз підкреслю, на референдумі, який призначає Верховна Рада, вирішується виключно питання зміни території України стаття 73 Конституції України", - додав він.

Чутки про вибори в Україні у травні

Нагадаємо, днями видання Financial Times написало про те, що президент України Володимир Зеленський нібито може оголосити дату виборів і референдуму за мирним планом США 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення росіян.

За даними видання, США нібито вимагають, щоб вибори і референдум в Україні відбулися до 15 травня.

При цьому джерело РБК-Україна в оточенні українського президента зазначило, що для того, щоб оголошувати дату виборів, потрібна безпека.

Сам Зеленський заявив, що для України 24 лютого - це особлива дата. Зробити оголошення про вибори в річницю повномасштабного вторгнення РФ - це дурна ідея.

