Возможно ли провести выборы в Украине в мае: что говорит Вениславский

"Я оцениваю как крайне маловероятную возможность проведения выборов в мае. Потому что на сегодняшний день закона и даже проекта, точно согласованного в рабочей группе, который бы можно было рассматривать в парламенте, нет об особенностях проведения таких выборов. Если он появится, то точно не раньше где-то там марта", - сказал Вениславский.

По его словам, для того, чтобы рассмотреть законопроект, есть парламентские процедуры, а это займет еще несколько недель. Соответственно, если он не вступит в силу в середине марта или в конце марта, то надо еще иметь не менее 90 дней для того, чтобы провести выборы.

"То есть на май с соблюдением всех процедур это крайне маловероятно", - подытожил нардеп.

В то же время Вениславский считает возможным проведение выборов президента одновременно с референдумом в случае введения определенных законодательных изменений.

"Если оценивать закон Украины о всеукраинском референдуме, то и Избирательный кодекс запрещает проводить одновременно выборы с референдумом, потому что есть определенные риски и так далее. Но с точки зрения юридической, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме", - отметил он.

По словам нардепа, это не очень долгая процедура. Это возможно сделать в течение месяца.

"И тогда гипотетически возможно провести и выборы, и референдум. Но еще раз подчеркну, на референдуме, который назначает Верховная Рада, решается исключительно вопрос изменения территории Украины статья 73 Конституции Украины", - добавил он.