Чи можливий швидкий прорив росіян на Часів Яр: оцінка експерта

Наразі російські війська тримають під вогневим контролем дорогу на Часів Яр, яка забезпечує українську логістику. Останнім часом окупанти менше атакують живою силою та важкою технікою, але артилерія працює вдень та вночі.

Самі ж загарбники називають наступ на Часів Яр повзучим, і визнають, що якщо успіхи й будуть, то поступовими.

Військовий експерт Олександр Мусієнко впевнений, що швидкий ворожий прорив на Часів Яр неможливий.

"Як мінімум тому, що наші сили утримують панівні висоти в районі Часового Яру і досить ефективно відбивають атаки. Думаю, тут бої у повзучій наступальній манері продовжуватимуться до весни. А далі, можливо, росіяни дещо пригальмують", - сказав він.

Ситуація в районі Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), підтвердилося недавнє просування російських військ на північний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 2 січня, показує, що російські війська просунулися на північ від дороги Бахмут-Хромово між Богданівкою та Хромовим.

Як пояснив військовий експерт Владислав Селезньов, наступ окупантів в районах Бахмута та Богданівки свідчить про їх мету захопити населений пункт Часів Яр. У випадку успіху противника ситуація може скластися критично, оскільки до міських околиць залишиться трохи більше ніж 3 кілометри.

Наприкінці грудня стало відомо, що ЗСУ просунулися поблизу Бахмута на південний схід від Кліщіївки.

Водночас додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, показали, що війська РФ просунулися на північ від Курдюмівки (на південний захід від Бахмута).

Українські війська враховують поточні умови у районі Бахмута та задіюють тактичні маневри для того, аби знищити якомога більшу кількість ворогів.