ЗСУ відбили всі атаки росіян на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян в районі Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, показали, що російські війська просунулися на захід від Кармазинівки (11 км на південний захід від Сватового) і Площанки (15 км на північний захід від Кремінної).

Російські та українські сили також вели позиційні бойові дії 1 і 2 січня на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки; на південний захід від Сватового поблизу Макіївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Українські війська, ймовірно, завдали удару по району зосередження добровольчого загону БАРС-16 "Кубань" (резервної бойової армії РФ) в окупованому Лисичанську Луганської області.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 і 2 січня, свідчать, що російські війська просунулися на північну та східну околиці Богданівки (на північний захід від Бахмута).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Курдюмівки (на південний захід від Бахмута).

У країнські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 31 грудня, російські сили нібито просунулися на північний захід від Степового (на північ від Авдіївки). Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 2 січня, що російські війська відступили після просування в напрямку Бердичів. Він також заявив, що Степове є спірною сірою зоною.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївського коксохімічного заводу; біля Степового; поблизу промзони; і біля Первомайського та Невельського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня та 1 січня, показують, що російські війська раніше незначно просунулися на північно-східну околицю Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди і в напрямку Парасковіївки.

Російські джерела звинуватили українські війська у завданні удару по готелі "Донбас Палас" в окупованому Донецьку 1 січня. Як повідомляється, там загинули російські військові блогери.

Російські державні ЗМІ та офіційні особи стверджували, що українські війська нібито обстріляли Донецьк одразу після опівночі 1 січня, а голова так званої "ДНР" Денис Пушилін стверджував, що в результаті ударів по центру Донецька 4 загиблих і 13 поранених. Російська влада не надала інформації про жертви, лише стверджуючи, що це цивільні особи.

"Південна вісь"

Російсько-українські війська продовжували позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької областей 1 і 2 січня, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бойові дії на південь та південний захід від Великої Новосілки поблизу Урожайного, на захід від Старомайорського, на північ від Приютного та на південь від Новодарівки.

31 грудня російський блогер заявив, що війська РФ нібито просунулися у невизначеному районі між Новопрокопівкою і Вербовим. Російський "воєнкор" 1 січня заявив, що українські сили відбили невизначені позиції на південь від Вербового.

Українські та російські джерела заявили 1 і 2 січня, що позиційні бої тривали на захід і південь від Роботиного, а також поблизу Вербового і Новофедорівки.

Російський "воєнкор" заявив, що на заході Запорізької області погодні умови залишаються складними. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини російського 234-го десантно-штурмового полку (ВДВ) і 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади просувалися на захід від Роботиного з Копані.

1 і 2 січня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. 1 січня українські сили відбили дещо збільшену кількість російських наземних атак поблизу Кринок.