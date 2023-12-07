Навряд чи можна назвати серйозним. Експерт оцінив просування росіян під Бахмутом
Просування росіян під Бахмутом навряд можна вважати серйозним. На даний момент окупанти формально зайняли один квартал.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штурми росіян на Донбасі та маневри ЗСУ під Херсоном. Що відбувається на фронті на початку зими".
За деякими даними, окупанти могли частково захопити селище Хромове, яке може стати важливою точкою для подальшого просування на схід.
Згідно з картами DeepState селище частково позначене сірою зоною. Зі звітів відомо, що росіяни зайняли опорний пункт у районі Богданівки та продовжують шукати шляхи на Хромове. Від нього до Часового Яру близько п'яти кілометрів по прямій, і роспропаганда вже передбачає битву за цей населений пункт.
Як зазначив експерт Олексій Гетьман, відстань від Бахмута до Хромового не є значно.
"Це, грубо кажучи, східна околиця або додатковий квартал. Чи можна вважати їхнє просування серйозним? Навряд. До того ж є інформація, що атаки відбили", - зазначає він.
Гетьман відзначив, що такі ж самі бої тривають і по всій лінії фронту. Війська займають певні позиції, швидко їх змінюють - фронт "нечіткий".
"Казати, що росіяни щось там серйозне контролюють - це перебільшення”, - вважає експерт.
Перебіг бойових дій
За словами речника Сухопутних військ Володимира Фітьо, перед штурмами окупанти активно обстрілюють наші позиції з артилерії, а якщо дозволяє погода, задіюють авіацію. Натомість українські захисники тримають активну оборону та при нагоді переходять в атаку і покращують тактичне становище.
Що відбувається поблизу Бахмута
Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.
Станом на 7 грудня на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Варто додати, що раніше Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.
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