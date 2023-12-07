Навряд чи можна назвати серйозним. Експерт оцінив просування росіян під Бахмутом

Просування росіян під Бахмутом навряд можна вважати серйозним. На даний момент окупанти формально зайняли один квартал.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штурми росіян на Донбасі та маневри ЗСУ під Херсоном. Що відбувається на фронті на початку зими" .

За деякими даними, окупанти могли частково захопити селище Хромове, яке може стати важливою точкою для подальшого просування на схід.

Згідно з картами DeepState селище частково позначене сірою зоною. Зі звітів відомо, що росіяни зайняли опорний пункт у районі Богданівки та продовжують шукати шляхи на Хромове. Від нього до Часового Яру близько п'яти кілометрів по прямій, і роспропаганда вже передбачає битву за цей населений пункт.

Як зазначив експерт Олексій Гетьман, відстань від Бахмута до Хромового не є значно.

"Це, грубо кажучи, східна околиця або додатковий квартал. Чи можна вважати їхнє просування серйозним? Навряд. До того ж є інформація, що атаки відбили", - зазначає він.

Гетьман відзначив, що такі ж самі бої тривають і по всій лінії фронту. Війська займають певні позиції, швидко їх змінюють - фронт "нечіткий".

"Казати, що росіяни щось там серйозне контролюють - це перебільшення”, - вважає експерт.

Перебіг бойових дій

За словами речника Сухопутних військ Володимира Фітьо, перед штурмами окупанти активно обстрілюють наші позиції з артилерії, а якщо дозволяє погода, задіюють авіацію. Натомість українські захисники тримають активну оборону та при нагоді переходять в атаку і покращують тактичне становище.