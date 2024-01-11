Возможен ли быстрый прорыв россиян на Часов Яр: оценка эксперта

В настоящее время российские войска держат под огневым контролем дорогу на Часов Яр, которая обеспечивает украинскую логистику. В последнее время оккупанты меньше атакуют живой силой и тяжелой техникой, но артиллерия работает день и ночь.

Сами же захватчики называют наступление на Часов Яр ползучим, и признают, что если успехи и будут, то постепенными.

Военный эксперт Александр Мусиенко уверен, что быстрый вражеский прорыв на Часов Яр невозможен.

"Как минимум потому, что наши силы удерживают господствующие высоты в районе Чосового Яра и достаточно эффективно отражают атаки. Думаю, здесь бои в ползучей наступательной манере будут продолжаться до весны. А дальше, возможно, россияне несколько притормозят", - сказал он.

Ситуация в районе Бахмута

Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем неприятеля.

По данным Института изучения войны (ISW), подтвердилось недавнее продвижение российских войск к северо-западу от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 2 января, показывает, что российские войска продвинулись севернее дороги Бахмут-Хромово между Богдановкой и Хромовым.

Как пояснил военный эксперт Владислав Селезнев, наступление кафиров в районах Бахмута и Богдановки свидетельствует об их цели захватить населенный пункт Часов Яр. В случае успеха противника ситуация может сложиться критически, поскольку до городских окрестностей останется чуть более 3 километров.

В конце декабря стало известно, что ВСУ продвинулись вблизи Бахмута к юго-востоку от Клещиевки.

В то же время, дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, показали, что войска РФ продвинулись к северу от Курдюмовки (юго-западнее Бахмута).

Украинские войска учитывают текущие условия в районе Бахмута и задействуют тактические маневры для того, чтобы уничтожить как можно больше врагов.