Росіяни наступають з Бахмута на Часів Яр: експерт назвав головні загрози

Наступ окупантів в районах Бахмута та Богданівки свідчить про їх мету захопити населений пункт Часів Яр. У випадку успіху противника ситуація може скластися критично, оскільки до міських околиць залишиться трохи більше ніж 3 кілометри.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту .

На думку експерта, сам Часів Яр відкриває подальший шлях для наступу до Слов'янська і Краматорська.

"Уявіть собі, з якими ризиками зіткнуться наші захисники, якщо ворог зможе просуватися в тому напрямку щонайменше з трьох сторін - з Лимана, Часового Яру та через Курахово - Покровськ - Костянтинівку", - пояснює експерт Владислав Селезньов, зауваживши на великих викликах, пов'язаних із даною ситуацією.

Як стверджує експерт, планування російських генералів ґрунтується саме на такому варіанті. Тож, утримання Часового Яру - це стратегічно важливе завдання, де наразі може тривати активне зміцнення лінії оборони.

Фото: Ситуація у напрямку Часового Яру (deepstatemap.live)

Захоплення Часового Яру забезпечить ворогу плацдарм для просування у напрямку до Краматорська і Костянтинівки. Це, своєю чергою, створить значну загрозу з-за причин відсутності великих населених пунктів, де можна створити потужний оборонний вузол.

За словами експерта, Часів Яр є важкою метою для росіян, адже населений пункт знаходиться на висотах. Тож, навіть якщо припустити малоймовірний сценарій того, що ворог візьме місто, то просуватися далі росіянам буде вкрай важко.