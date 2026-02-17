Чи можливі вибори під час війни: у Раді назвали головну безпекову умову

Для підготовки закону про вибори та безпосередньої організації процесу під час війни Україна потребує мінімум 60 днів повного припинення вогню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в коментарі "Укрінформу".
Читайте також: Зеленський: 90% українців проти виборів під час війни, бо це - жахливо
Він розповів, що українське законодавство передбачає два види строків - 90 днів для звичайних виборів і 60 днів - для дострокових.
"Тому, 60 днів, про які каже президент (України Володимир Зеленський, - ред.), це дуже правильний строк, мінімальний, який може бути, який дійсно має бути в повній "тиші". Не може бути мови про якісь напівзаходи, що Путін (російський диктатор, - ред.) каже про "один день" і ще щось. Це так не працює", - зазначив Корнієнко.
За його словами, проведення виборів від початку процесу і до підрахунку голосів мають відбуватися у повній "тиші".
"Під "Шахедами", під гарматами не проводяться вибори. Це всі розуміють, і в парламенті, і наша переговорна група", - сказав заступник голови Ради.
Корнієнко додав, що виборам має передувати й підготовка закону, для чого теж потрібен якийсь час.
"Тому ми і говоримо, що краще довше, бо на парламент безпекові фактори теж впливають", - зауважив він.
Нардеп додав, що парламент також має вирішити проблему з можливістю проведення голосування під час воєнного стану, адже його правовий режим не передбачає виборів.
Нагадаємо, проведення виборів в Україні активно обговорюють. Видання The Economist і Financial Times з посиланням на джерела писали, що президентські вибори нібито можуть відбутися у 2026 році, можливо, вже у травні.
В Офісі президента на публікації відреагували стримано, заявивши, що головним пріоритетом залишається досягнення справедливого миру.
Зазначимо, Росія заявила про готовність забезпечити режим тиші у день можливого голосування в Україні, якщо Київ ухвалить рішення про проведення виборів.