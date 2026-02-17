Возможны ли выборы во время войны: в Раде назвали главное условие

Он рассказал, что украинское законодательство предусматривает два вида сроков - 90 дней для обычных выборов и 60 дней - для досрочных.

"Поэтому, 60 дней, о которых говорит президент (Украины Владимир Зеленский, - ред.), это очень правильный срок, минимальный, который может быть, который действительно должен быть в полной "тишине". Не может быть речи о каких-то полумерах, что Путин (российский диктатор, - ред.) говорит об "одном дне" и еще что-то. Это так не работает", - отметил Корниенко.

По его словам, проведение выборов от начала процесса и до подсчета голосов должны происходить в полной "тишине".

"Под "Шахедами", под пушками не проводятся выборы. Это все понимают, и в парламенте, и наша переговорная группа", - сказал заместитель председателя Рады.

Время на подготовку закона

Корниенко добавил, что выборам должна предшествовать и подготовка закона, для чего тоже нужно какое-то время.

"Поэтому мы и говорим, что лучше дольше, потому что на парламент факторы безопасности тоже влияют", - отметил он.

Нардеп добавил, что парламент также должен решить проблему с возможностью проведения голосования во время военного положения, ведь его правовой режим не предусматривает выборов.