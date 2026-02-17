ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Возможны ли выборы во время войны: в Раде назвали главное условие

Украина, Вторник 17 февраля 2026 19:24
UA EN RU
Возможны ли выборы во время войны: в Раде назвали главное условие Фото: Александр Корниенко (rada gov ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Для подготовки закона о выборах и непосредственной организации процесса во время войны Украина нуждается минимум в 60 днях полного прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Укринформу".

Читайте также: Зеленский: 90% украинцев против выборов во время войны, потому что это - ужасно

Он рассказал, что украинское законодательство предусматривает два вида сроков - 90 дней для обычных выборов и 60 дней - для досрочных.

"Поэтому, 60 дней, о которых говорит президент (Украины Владимир Зеленский, - ред.), это очень правильный срок, минимальный, который может быть, который действительно должен быть в полной "тишине". Не может быть речи о каких-то полумерах, что Путин (российский диктатор, - ред.) говорит об "одном дне" и еще что-то. Это так не работает", - отметил Корниенко.

По его словам, проведение выборов от начала процесса и до подсчета голосов должны происходить в полной "тишине".

"Под "Шахедами", под пушками не проводятся выборы. Это все понимают, и в парламенте, и наша переговорная группа", - сказал заместитель председателя Рады.

Время на подготовку закона

Корниенко добавил, что выборам должна предшествовать и подготовка закона, для чего тоже нужно какое-то время.

"Поэтому мы и говорим, что лучше дольше, потому что на парламент факторы безопасности тоже влияют", - отметил он.

Нардеп добавил, что парламент также должен решить проблему с возможностью проведения голосования во время военного положения, ведь его правовой режим не предусматривает выборов.

Проведение выборов в Украине

Напомним, проведение выборов в Украине активно обсуждают. Издания The Economist и Financial Times со ссылкой на источники писали, что президентские выборы якобы могут состояться в 2026 году, возможно, уже в мае.

В Офисе президента на публикации отреагировали сдержанно, заявив, что главным приоритетом остается достижение справедливого мира.

Отметим, Россия заявила о готовности обеспечить режим тишины в день возможного голосования в Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Корниенко Верховная рада Война в Украине
Новости
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"