Возможны ли выборы во время войны: в Раде назвали главное условие
Для подготовки закона о выборах и непосредственной организации процесса во время войны Украина нуждается минимум в 60 днях полного прекращения огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Укринформу".
Он рассказал, что украинское законодательство предусматривает два вида сроков - 90 дней для обычных выборов и 60 дней - для досрочных.
"Поэтому, 60 дней, о которых говорит президент (Украины Владимир Зеленский, - ред.), это очень правильный срок, минимальный, который может быть, который действительно должен быть в полной "тишине". Не может быть речи о каких-то полумерах, что Путин (российский диктатор, - ред.) говорит об "одном дне" и еще что-то. Это так не работает", - отметил Корниенко.
По его словам, проведение выборов от начала процесса и до подсчета голосов должны происходить в полной "тишине".
"Под "Шахедами", под пушками не проводятся выборы. Это все понимают, и в парламенте, и наша переговорная группа", - сказал заместитель председателя Рады.
Время на подготовку закона
Корниенко добавил, что выборам должна предшествовать и подготовка закона, для чего тоже нужно какое-то время.
"Поэтому мы и говорим, что лучше дольше, потому что на парламент факторы безопасности тоже влияют", - отметил он.
Нардеп добавил, что парламент также должен решить проблему с возможностью проведения голосования во время военного положения, ведь его правовой режим не предусматривает выборов.
Проведение выборов в Украине
Напомним, проведение выборов в Украине активно обсуждают. Издания The Economist и Financial Times со ссылкой на источники писали, что президентские выборы якобы могут состояться в 2026 году, возможно, уже в мае.
В Офисе президента на публикации отреагировали сдержанно, заявив, что главным приоритетом остается достижение справедливого мира.
Отметим, Россия заявила о готовности обеспечить режим тишины в день возможного голосования в Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.