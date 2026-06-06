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Возможны ли новые провокации со стороны Беларуси: что говорят в ГПСУ

13:15 06.06.2026 Сб
2 мин
Украина всегда должна быть готова
aimg Татьяна Степанова
Возможны ли новые провокации со стороны Беларуси: что говорят в ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
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Со стороны Беларуси возможны провокации в направлении Киева и западных областей, как это было в 2022 году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в Media Center Ukraine.

По его словам, риск провокаций остается.

"Могут быть провокации и по направлению Киева. Могут быть провокации по направлению западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022 году", - сказал Демченко.

Поэтому, как отметил спикер ГПСУ, Украина должна готовиться к худшему.

"Надо быть сильнее того, что к нам может прийти", - добавил он.

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Угроза из Беларуси

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о 5 сценариях России по расширению войны на севере Украины. Среди этих сценариев и втягивание Беларуси в войну.

В то же время Беларусь провела совместные ядерные учения с Россией, а из Минска регулярно звучат обвинения в сторону Украины. На днях белорусский режим заявил о якобы атаках дронов со стороны украинской территории.

Как считают аналитики Института изучения войны, пока нет признаков наземного вторжения из Беларуси.

Однако Россия может использовать белорусскую территорию для ударов по западным областям Украины.

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди жестко обратился к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко из-за очередных обвинений Минска в якобы полетах украинских дронов.

Он призвал диктатора "не лезть в глаза" Украине и предупредил, что украинские военные уже имеют "на карандаше" первые 500 целей на территории Беларуси.

В свою очередь Лукашенко выступил с угрозами в адрес Украины. Он заявил о готовности нанести ответный удар по одной "очень серьезной" цели.

В то же время лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко полностью зависим от российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, он готов выполнить любой приказ Кремля и пожертвовать суверенитетом собственной страны ради сохранения личной власти.

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