Чи може університет підвищувати ціни прямо під час навчання: відповідь МОН

Обираючи навчання в університеті за контраком, вступникам і їхнім батькам варто ретельно дослідити умови договору. Це дозволить уникнути суттєвих фінансових непорозумінь у майбутньому.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко.
За словами представника МОН, зростати в ціні в Україні можуть ті спеціальності, "де контрактна ціна роками була нижчою за реальну вартість підготовки".
Трофименко зауважив, що "компенсували її саме за рахунок "бюджетників".
"Бо держава фіксовано платить за студента. І це було набагато більше, ніж сплачували контрактники", - пояснив посадовець.
Він додав також, що "корекція ще триватиме".
"Передусім це стосується популярних масових спеціальностей", - наголосив заступник міністра.
Там же, "де для держави важливо втримати або наростити набір", логіка - інша.
"Там стоїть питання доступності, а не лише ціни. Але саме там наразі найбільше бюджетних місць", - констатував Трофименко.
Відповідаючи на запитання, чи законна ситуація, коли університет підвищує вартість прямо під час навчального процесу (коли студент вже підписав контракт і вчиться), Трофименко нагадав: "Закон дозволяє проводити індексацію розміру оплати за навчання".
Але це, гідно з чинним законодавством, дозволяється робити "не частіше, ніж один раз на рік, і в межах офіційного індексу споживчих цін за попередній календарний рік".
"Такий механізм перегляду вартості може бути прописаний у контракті і тоді університет може діяти в межах цього договору", - пояснив заступник міністра освіти.
Якщо ж такого механізму немає - "змінювати умови в односторонньому порядку не можна".
"Тому вступникам та їхнім батькам я завжди раджу уважно читати договір до підписання", - наголосив Трофименко.
Насамкінець він зауважив, що у випадку, "якщо здобувачу надається грант та вартість навчання в наступному році зростає" - "розмір гранту також зростає пропорційно розміру індексації".
