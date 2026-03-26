Может ли университет повышать цены прямо во время обучения: ответ МОН

Выбирая обучение в университете по контракту, поступающим и их родителям стоит тщательно изучить условия договора. Это позволит избежать существенных финансовых недоразумений в будущем.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
По словам представителя МОН, расти в цене в Украине могут те специальности, "где контрактная цена годами была ниже реальной стоимости подготовки".
Трофименко отметил, что "компенсировали ее именно за счет "бюджетников".
"Потому что государство фиксировано платит за студента. И это было гораздо больше, чем платили контрактники", - объяснил чиновник.
Он добавил также, что "коррекция еще будет продолжаться".
"Прежде всего это касается популярных массовых специальностей", - подчеркнул заместитель министра.
Там же, "где для государства важно удержать или нарастить набор", логика - другая.
"Там стоит вопрос доступности, а не только цены. Но именно там сейчас больше всего бюджетных мест", - констатировал Трофименко.
Отвечая на вопрос, законна ли ситуация, когда университет повышает стоимость прямо во время учебного процесса (когда студент уже подписал контракт и учится), Трофименко напомнил: "Закон позволяет проводить индексацию размера оплаты за обучение".
Но это, согласно действующему законодательству, разрешается делать "не чаще, чем один раз в год, и в пределах официального индекса потребительских цен за предыдущий календарный год".
"Такой механизм пересмотра стоимости может быть прописан в контракте и тогда университет может действовать в рамках этого договора", - объяснил заместитель министра образования.
Если же такого механизма нет - "менять условия в одностороннем порядке нельзя".
"Поэтому поступающим и их родителям я всегда советую внимательно читать договор до подписания", - подчеркнул Трофименко.
В завершение он отметил, что в случае, "если соискателю предоставляется грант и стоимость обучения в следующем году растет" - "размер гранта также растет пропорционально размеру индексации".
Напомним, ранее мы сообщали, что НМТ на самом деле нужен не всем (что об экзаменах для выпускников в 2026 году рассказали в УЦОКО).
Кроме того, мы объясняли, какие специальности и бонусы предлагают курсантам военные вузы.
Читайте также, сколько минимально нужно набрать баллов, чтобы сдать НМТ-2026.