Чи може РФ три дні поспіль масовано бити по Україні: що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ не мають даних щодо можливих наступних ударів РФ. Проте таку можливість не відкидають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Даних я не маю щодо наступних очей. Але рештою можна говорити, що все може відбутися. І хочеться все ж таки зауважити, що Сили оборони сьогодні застосовують усі максимально можливі методи", - сказав він.
Ігнат додав, що сьогодні ворожу атаку відбивали винищувачі різних типів, гелікоптери, вогневі групи, засоби РЕБ, Сили безпілотних систем, які теж нарощують спроможності щодо дронової ППО.
Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко раніше повідомив, що в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні.
Масовані атаки РФ
У ніч на 25 травня Росія завдала по Україні потужного комбінованого удару, випустивши 298 дронів-камікадзе та 69 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони змогли знищити 266 безпілотників і 45 ракет.
Під вогнем опинилися 13 регіонів, зокрема Київ. Внаслідок ударів пошкоджено понад 80 житлових будинків.
Загалом атака РФ забрала життя 12 людей, ще понад 60 отримали поранення. Трагедія сталася в Житомирській області, де загинули троє дітей з однієї родини. Їхніх батьків доставлено до лікарні, мати перебуває у важкому стані.
Напередодні, 24 травня, Росія також здійснила масовану атаку на столицю України. Уламки збитих цілей впали у шести районах Києва.
Детальніше про наслідки сьогоднішнього нічного терору - в матеріалі РБК-Україна.
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