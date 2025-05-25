РФ атакувала Україну майже 300 дронами та десятками ракет: скільки збила ППО
РФ нанесла рекордний удар по Україні, застосувавши майже 300 дронів і численні ракети. Українська ППО збила значну частину ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
У ніч на 25 травня ворог здійснив масштабний комбінований повітряний напад по Україні - застосував 367 засобів повітряного ураження.
До удару залучалися:
- 9 балістичних ракет "Іскандер-М-KN-23" із Курської області РФ;
- 55 крилатих ракет Х-101 та "Калібр" із літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160, пуски з Саратовської області та акваторії Чорного моря;
- 1 ракета Х-22 із Ту-22М3 над Чорним морем;
- 4 керовані ракети Х-59/69 із тактичної авіації з північного напрямку;
- 298 ударних безпілотників Shahed та інших типів із Брянська, Міллерово, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Оборону забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи.
Станом на 9:00 25 травня ППО збили 45 крилатих ракет Х-101 і "Калібр", ще 2 ракети Х-59/69 втрачено локаційно.
Також знешкоджено 266 ворожих безпілотників - 139 з них знищені вогневими засобами, 127 - подавлені радіоелектронними системами.
За інформацією Повітряних Сил, внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.
Атака на Україну
В ніч на 25 травня російські окупанти здійснили ракетні пуски з бортів стратегічних бомбардувальників у бік України. Паралельно з тим країну атакували дрони.
Зауважимо, що ввечері 24 травня був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.
Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, а в місті повідомили про роботу ППО.
Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.
Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі. У Харкові також були вибухи через удар дронів, у місті сталася пожежа.
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