РФ атакувала Україну майже 300 дронами та десятками ракет: скільки збила ППО

РФ нанесла рекордний удар по Україні, застосувавши майже 300 дронів і численні ракети. Українська ППО збила значну частину ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Також знешкоджено 266 ворожих безпілотників - 139 з них знищені вогневими засобами, 127 - подавлені радіоелектронними системами.

Станом на 9:00 25 травня ППО збили 45 крилатих ракет Х-101 і "Калібр", ще 2 ракети Х-59/69 втрачено локаційно.

У ніч на 25 травня ворог здійснив масштабний комбінований повітряний напад по Україні - застосував 367 засобів повітряного ураження.

Атака на Україну

В ніч на 25 травня російські окупанти здійснили ракетні пуски з бортів стратегічних бомбардувальників у бік України. Паралельно з тим країну атакували дрони.

Зауважимо, що ввечері 24 травня був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, а в місті повідомили про роботу ППО.

Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.

Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі. У Харкові також були вибухи через удар дронів, у місті сталася пожежа.

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