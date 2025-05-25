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ЦПД попереджає: є сигнали про підготовку РФ нових ударів по Україні

Київ, Неділя 25 травня 2025 12:00
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ЦПД попереджає: є сигнали про підготовку РФ нових ударів по Україні Фото: РФ може готувати нові удари по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може готувати нові комбіновані удари по Україні. В інформпросторі росіян є відповідні сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

"На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні", - зазначає Коваленко.

Керівник ЦПД наголосив, що від РФ не лунає риторика щодо завершення війни. Коваленко додав, що росіяни лише на Захід транслюють сигнали бажання миру.

Удари по Україні

Росія в ніч на 25 травня завдала комбінованого удару по Україні, випустивши рекордні 298 дронів та 69 ракет різних типів. Сили ППО збили 45 ракет та знешкодили 266 безпілотників.

Під російським ударом опинилися 13 регіонів, зокрема і Київ. По всій Україні пошкоджено більше 80 житлових будинків.

Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 людей поранені. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї у Житомирській області. Їх батьків госпіталізовано, мама - у важкому стані. Більше про масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Також росіяни вчора, 24 травня, масовано атакували Київ дронами та ракетами. Уламки збитих цілей впали у шести районах Києва.

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