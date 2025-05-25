ЦПД попереджає: є сигнали про підготовку РФ нових ударів по Україні

Фото: РФ може готувати нові удари по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія може готувати нові комбіновані удари по Україні. В інформпросторі росіян є відповідні сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.