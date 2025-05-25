Может ли РФ три дня подряд массированно бить по Украине: что говорят Воздушные силы

У Воздушных сил ВСУ нет данных о возможных последующих ударах РФ. Однако такую возможность не исключают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Данных я не имею относительно следующих глаз. Но в остальном можно говорить, что все может произойти. И хочется все же заметить, что Силы обороны сегодня применяют все максимально возможные методы", - сказал он.

Игнат добавил, что сегодня вражескую атаку отражали истребители различных типов, вертолеты, огневые группы, средства РЭБ, Силы беспилотных систем, которые тоже наращивают способности по дроновой ПВО.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко ранее сообщил, что в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине.