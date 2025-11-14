ua en ru
Чи може "Дія" стати обов'язковою для всіх українців: відповідь Мінцифри

П'ятниця 14 листопада 2025 11:30
Чи може "Дія" стати обов'язковою для всіх українців: відповідь Мінцифри З часом "Дія" може замінити більшість державних послуг в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Повномасштабна війна "підсвітила" успіх "Дії", оскільки велика кількість українців вимушено виїхали за кордон і стикнулися із багатьма бюрократичними процесами в інших країнах.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла відповідальна за "Дію" заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Чим зручна "Дія" для громадян України

"Ми пройшли великий шлях до того, щоб "Дія" стала поп-культурою. Ми починали це у 2019 році, коли, будемо чесними, мало хто вірив в успіх цифрової держави, держави у смартфоні", - поділилась фахівець.

Вона додала, що особливо відчутною її користь стала тоді, коли люди стикнулися зі складнощами в інших країнах. Адже "Дія" дозволяє "у пару кліків" зробити те, що за кордоном може займати тижні.

"Ми пройшли шлях від того, що в нас в мобільному застосунку спершу було всього два документи: водійські права і техпаспорт на машину. А зараз наша цільова аудиторія - до 23 мільйонів людей, майже 200 послуг в застосунку та на порталі. 33 документи й ще багато сервісів, яких не існувало онлайн", - розповіла Коваль.

За її словами, "Дія" масштабувалась "із рівня мобільного застосунку з парою опцій до великої екосистеми, якою користується майже кожен українець".

"Дія" вже інтегрувалася в наше життя, це вже щось знайоме, рідне. Якщо тобі треба поспілкуватися з державою, це відбувається в легкий, зручний спосіб. Із кожним роком ми ставимо собі ще більші цілі, щоб держава не була "лячним монстром", - зауважила заступниця міністра.

На її думку, "держава в цілому має мінімізувати спілкування з громадянами, наскільки це можна".

Чи може "Дія" з часом охопити всі державні послуги

Коваль зауважила, що з часом "Дія" може замінити всі державні послуги (за якими зараз люди ходять в держустанови й стоять у чергах).

"Навіть не може, а так і буде. Ми над цим працюємо цілодобово. Це - питання часу. Є такі державні послуги, з якими людина стикається лише раз у житті. А є такі, з якими стикається на постійній основі. Працюємо, щоб онлайн була доступна більшість з них", - розповіла експерт.

Вона додала, що не йдеться про "цифровізацію паперового хаосу".

"Наприклад, є папірець, який треба кудись понести. Ми занурюємося глибше. Ставимо питання, чи потрібен цей папірець взагалі? Де він потрібен? Які є перешкоди?", - пояснила спеціаліст.

Чи може "Дія" стати обов'язковою для всіх українців

За словами Коваль, "Дія" - це "не зобов'язання", а "зручний інструмент".

"Я просто думаю, що з часом буде зменшуватись кількість тих, хто ходить в різні державні установи - просто тому, що це буде доступне в пару кліків онлайн", - зауважила вона.

Заступниця міністра припустила, що "через якийсь час ніхто й не згадає, що хтось колись не користувався "Дією".

"Це як свого часу їздили на конях, а потім пересіли на авто. Цей процес буде відбуватися органічно й природно. Ми не бачимо нікого сенсу насильно щось впроваджувати, когось зобов'язувати. Якщо продукт класний, то ним і так будуть користуватися", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей.

Крім того, ми пояснювали, як українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID.

Читайте також, що таке "Дія.Картка", хто може її відкрити та як користуватись послугою.

