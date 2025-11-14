ua en ru
Может ли "Дія" стать обязательной для всех украинцев: ответ Минцифры

Пятница 14 ноября 2025 11:30
Может ли "Дія" стать обязательной для всех украинцев: ответ Минцифры Со временем "Дія" может заменить большинство государственных услуг в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Полномасштабная война "подсветила" успех "Дії", поскольку большое количество украинцев вынужденно выехали за границу и столкнулись со многими бюрократическими процессами в других странах.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала ответственная за "Дію" заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Чем удобна "Дія" для граждан Украины

"Мы прошли большой путь к тому, чтобы "Дія" стала поп-культурой. Мы начинали это в 2019 году, когда, будем честными, мало кто верил в успех цифрового государства, государства в смартфоне", - поделилась специалист.

Она добавила, что особенно ощутимой ее польза стала тогда, когда люди столкнулись со сложностями в других странах. Ведь "Дія" позволяет "в пару кликов" сделать то, что за границей может занимать недели.

"Мы прошли путь от того, что у нас в мобильном приложении сперва было всего два документа: водительские права и техпаспорт на машину. А сейчас наша целевая аудитория - до 23 миллионов человек, почти 200 услуг в приложении и на портале. 33 документа и еще много сервисов, которых не существовало онлайн", - рассказала Коваль.

По ее словам, "Дія" масштабировалась "с уровня мобильного приложения с парой опций до большой экосистемы, которой пользуется почти каждый украинец".

"Дія" уже интегрировалась в нашу жизнь, это уже что-то знакомое, родное. Если тебе надо пообщаться с государством, это происходит в легкий, удобный способ. С каждым годом мы ставим себе еще большие цели, чтобы государство не было "страшным монстром", - отметила заместитель министра.

По ее мнению, "государство в целом должно минимизировать общение с гражданами, насколько это возможно".

Может ли "Дія" со временем охватить все государственные услуги

Коваль отметила, что со временем "Дія" может заменить все государственные услуги (за которыми сейчас люди ходят в госучреждения и стоят в очередях).

"Даже не может, а так и будет. Мы над этим работаем круглосуточно. Это - вопрос времени. Есть такие государственные услуги, с которыми человек сталкивается только раз в жизни. А есть такие, с которыми сталкивается на постоянной основе. Работаем, чтобы онлайн было доступно большинство из них", - рассказала эксперт.

Она добавила, что речь не идет о "цифровизации бумажного хаоса".

"Например, есть бумажка, которую нужно куда-то понести. Мы погружаемся глубже. Ставим вопрос, нужна ли эта бумажка вообще? Где она нужна? Какие есть препятствия?", - объяснила специалист.

Может ли "Дія" стать обязательной для всех украинцев

По словам Коваль, "Дія" - это "не обязательство", а "удобный инструмент".

"Я просто думаю, что со временем будет уменьшаться количество тех, кто ходит в различные государственные учреждения - просто потому, что это будет доступно в пару кликов онлайн", - отметила она.

Заместитель министра предположила, что "через некоторое время никто и не вспомнит, что кто-то когда-то не пользовался "Дією".

"Это как в свое время ездили на лошадях, а потом пересели на авто. Этот процесс будет происходить органично и естественно. Мы не видим никого смысла насильно что-то внедрять, кого-то обязывать. Если продукт классный, то им и так будут пользоваться", - подытожила она.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в приложении "Дія" запустили важный сервис для взрослых и детей.

Кроме того, мы объясняли, как украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.

Читайте также, что такое "Дія.Картка", кто может ее открыть и как пользоваться услугой.

