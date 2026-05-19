ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Может ли Беларусь напасть на Украину: эксперт оценил новые риски

21:37 19.05.2026 Вт
2 мин
Что стоит за ядерными учениями Беларуси и России?
aimg Юлия Голованова aimg Дмитрий Олейник
Может ли Беларусь напасть на Украину: эксперт оценил новые риски Фото: готовится ли Беларусь к нападению на Украину (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На фоне новых военных и ядерных учений России и Беларуси снова заговорили о возможном наступлении на Украину с севера. Но Александр Лукашенко прекрасно понимает последствия нападения на Украину.

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Зачем Путину ядерные учения с Беларусью: в ЦПИ назвали три цели Кремля

Загородний считает, что Лукашенко будет делать все возможное, чтобы избежать прямого втягивания Беларуси в войну против Украины.

"Лукашенко - бандит и диктатор, но не идиот", - заявил эксперт.

По его словам, белорусский диктатор прекрасно понимает риски для собственной экономики и власти в случае реального вступления в войну.

Загородний обратил внимание, что ключевые объекты экономики Беларуси, в частности Мозырский НПЗ и производства калийных удобрений, расположены недалеко от украинской границы и могут стать уязвимыми в случае эскалации.

"Он знает, сколько лететь до Мозырского НПЗ сто километров от границы с Украиной. Можно сразу все потерять, на чем это зарабатывает", - пояснил политтехнолог.

Имитация подготовки к войне

По мнению Загороднего, Лукашенко и в дальнейшем будет демонстрировать активную подготовку к возможному конфликту, однако делать это преимущественно для Кремля и получения финансовой поддержки от России.

"Он будет делать все, чтобы не нападать и не демонстрировать этого", - считает эксперт.

Также Загородний отметил, что белорусские власти помнят события 2022 года и видели, в каком состоянии российские войска возвращались после неудачного наступления на Киев.

Кроме того, значительная часть белорусского общества и сама армия не поддерживают идею войны против Украины.

"80% белорусов категорически не хотят воевать. Ни против Украины, ни против кого", - добавил он.

Напомним, в Беларуси стартовали учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием российской стороны.

Ранее также сообщалось, что РФ активизировала попытки втянуть Беларусь в дальнейшие военные действия против Украины и контактировала по этому поводу с Лукашенко.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Беларусь Война России против Украины Александр Лукашенко
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе