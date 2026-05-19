Может ли Беларусь напасть на Украину: эксперт оценил новые риски

На фоне новых военных и ядерных учений России и Беларуси снова заговорили о возможном наступлении на Украину с севера. Но Александр Лукашенко прекрасно понимает последствия нападения на Украину.

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в интервью РБК-Украина.

Загородний считает, что Лукашенко будет делать все возможное, чтобы избежать прямого втягивания Беларуси в войну против Украины.

"Лукашенко - бандит и диктатор, но не идиот", - заявил эксперт.

По его словам, белорусский диктатор прекрасно понимает риски для собственной экономики и власти в случае реального вступления в войну.

Загородний обратил внимание, что ключевые объекты экономики Беларуси, в частности Мозырский НПЗ и производства калийных удобрений, расположены недалеко от украинской границы и могут стать уязвимыми в случае эскалации.

"Он знает, сколько лететь до Мозырского НПЗ сто километров от границы с Украиной. Можно сразу все потерять, на чем это зарабатывает", - пояснил политтехнолог.

Имитация подготовки к войне

По мнению Загороднего, Лукашенко и в дальнейшем будет демонстрировать активную подготовку к возможному конфликту, однако делать это преимущественно для Кремля и получения финансовой поддержки от России.

"Он будет делать все, чтобы не нападать и не демонстрировать этого", - считает эксперт.

Также Загородний отметил, что белорусские власти помнят события 2022 года и видели, в каком состоянии российские войска возвращались после неудачного наступления на Киев.

Кроме того, значительная часть белорусского общества и сама армия не поддерживают идею войны против Украины.

"80% белорусов категорически не хотят воевать. Ни против Украины, ни против кого", - добавил он.