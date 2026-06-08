Чи масово вступають до вишів заради відстрочки? Відповідь МОН

Використання навчання для отримання відстрочки від мобілізації вже не має критичних масштабів, як це було раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти Оксена Лісового, передає Інтерфакс-Україна .

Лісовий зазначив, що на початку його каденції Міністерство освіти та науки фіксувало різке збільшення кількості чоловіків віком понад 25 років у закладах вищої освіти. Згодом подібна тенденція спостерігалася також у коледжах та аспірантурі.

"Ми вжили низку заходів, сьогодні немає такої критичної ситуації, власне уже кілька років немає", - додав він.

Міністр наголосив, що профільні органи продовжують постійний моніторинг. Якщо у діяльності навчальних закладів виявляють підозрілі тенденції або аномалії, до перевірок залучаються відповідні відомства, зокрема правоохоронні органи.

За його словами, організація схем для отримання відстрочки через навчання є не лише проявом недоброчесності, а й становить загрозу для держави.

"Це не просто недоброчесність - це підривна діяльність, вона підриває обороноздатність країни, це корупція в найгіршому її вигляді", - підкреслив очільник МОН.

Він додав, що особи, які організовують такі схеми, мають нести відповідальність.

Водночас Лісовий зауважив, що держава повинна зберігати баланс між правом молоді на освіту та необхідністю запобігати використанню відстрочки від мобілізації як способу ухилення від виконання військового обов'язку.