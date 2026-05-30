Виїзд студентів за кордон: Лісовий пояснив, чи є ситуація критичною

У Міністерстві освіти і науки розповіли, чи фіксують відтік студентів за кордон після запровадження можливості виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра освіти і науки Оксена Лісового "Радіо Свобода".

За словами Лісового, наразі МОН не спостерігає негативних наслідків такого рішення.

"Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу, тобто ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест НМТ", - підкреслив він.

Міністр зазначив, що близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест надійшли від українців, які перебувають за кордоном, але планують вступати до українських закладів вищої освіти.

"Тому немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію", - пояснив Лісовий .

У МОН вважають, що нинішні показники свідчать про збереження інтересу до української вищої освіти, попри війну та можливість навчатися за межами країни.