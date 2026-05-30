Виїзд студентів за кордон: Лісовий пояснив, чи є ситуація критичною

10:19 30.05.2026 Сб
Чи справдилися побоювання щодо відтоку молоді за кордон?
Марія Науменко
Фото: міністр освіти і науки України Оксен Лісовий (facebook.com/KabminUA)
У Міністерстві освіти і науки розповіли, чи фіксують відтік студентів за кордон після запровадження можливості виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра освіти і науки Оксена Лісового "Радіо Свобода".

За словами Лісового, наразі МОН не спостерігає негативних наслідків такого рішення.

"Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу, тобто ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест НМТ", - підкреслив він.

Міністр зазначив, що близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест надійшли від українців, які перебувають за кордоном, але планують вступати до українських закладів вищої освіти.

"Тому немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію", - пояснив Лісовий .

У МОН вважають, що нинішні показники свідчать про збереження інтересу до української вищої освіти, попри війну та можливість навчатися за межами країни.

Питання виїзду молоді за кордон для навчання залишається актуальним на тлі війни та безпекових ризиків.

Раніше президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт заявив, що не варто перешкоджати українцям виїжджати, однак важливо створювати умови, які мотивуватимуть їх пов'язувати своє майбутнє з Україною.

Водночас він застеріг від вступу до закордонних університетів одразу після школи. За словами Квіта, це може призвести до поступової втрати зв'язку з Україною, тоді як міжнародний досвід краще здобувати через програми академічного обміну або під час навчання в магістратурі за кордоном.

Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза
