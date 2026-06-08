Поступают ли масово в вузы ради отсрочки? Ответ МОН

Использование обучения для получения отсрочки от мобилизации уже не имеет критических масштабов, как это было раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования Оксена Лисового, передает Интерфакс-Украина .

Лисовой отметил, что в начале его каденции Министерство образования и науки фиксировало резкое увеличение количества мужчин старше 25 лет в учреждениях высшего образования. Впоследствии подобная тенденция наблюдалась также в колледжах и аспирантуре.

"Мы приняли ряд мер, сегодня нет такой критической ситуации, собственно уже несколько лет нет", - добавил он.

Министр подчеркнул, что профильные органы продолжают постоянный мониторинг. Если в деятельности учебных заведений обнаруживают подозрительные тенденции или аномалии, к проверкам привлекаются соответствующие ведомства, в частности правоохранительные органы.

По его словам, организация схем для получения отсрочки из-за обучения является не только проявлением недобропорядочности, но и представляет угрозу для государства.

"Это не просто недобропорядочность - это подрывная деятельность, она подрывает обороноспособность страны, это коррупция в худшем ее виде", - подчеркнул глава МОН.

Он добавил, что лица, которые организуют такие схемы, должны нести ответственность.

В то же время Лисовой отметил, что государство должно сохранять баланс между правом молодежи на образование и необходимостью предотвращать использование отсрочки от мобилизации как способа уклонения от выполнения воинского долга.