ua en ru
Пн, 08 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Поступают ли масово в вузы ради отсрочки? Ответ МОН

15:55 08.06.2026 Пн
2 мин
В министерстве рассказали, почему эту лазейку больше не удастся использовать
aimg Мария Науменко
Поступают ли масово в вузы ради отсрочки? Ответ МОН Фото: министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Использование обучения для получения отсрочки от мобилизации уже не имеет критических масштабов, как это было раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования Оксена Лисового, передает Интерфакс-Украина.

Лисовой отметил, что в начале его каденции Министерство образования и науки фиксировало резкое увеличение количества мужчин старше 25 лет в учреждениях высшего образования. Впоследствии подобная тенденция наблюдалась также в колледжах и аспирантуре.

"Мы приняли ряд мер, сегодня нет такой критической ситуации, собственно уже несколько лет нет", - добавил он.
Министр подчеркнул, что профильные органы продолжают постоянный мониторинг. Если в деятельности учебных заведений обнаруживают подозрительные тенденции или аномалии, к проверкам привлекаются соответствующие ведомства, в частности правоохранительные органы.

Читайте также: Выезд студентов за границу: Лисовой объяснил, является ли ситуация критической

По его словам, организация схем для получения отсрочки из-за обучения является не только проявлением недобропорядочности, но и представляет угрозу для государства.

"Это не просто недобропорядочность - это подрывная деятельность, она подрывает обороноспособность страны, это коррупция в худшем ее виде", - подчеркнул глава МОН.

Он добавил, что лица, которые организуют такие схемы, должны нести ответственность.

В то же время Лисовой отметил, что государство должно сохранять баланс между правом молодежи на образование и необходимостью предотвращать использование отсрочки от мобилизации как способа уклонения от выполнения воинского долга.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало об упрощенных условиях поступления в украинские вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Также мы объясняли, можно ли поступать сразу на две специальности и какие правила подачи заявлений действуют в 2026 году.

Кроме того, мы сообщали об особенностях вступительной кампании в военные учебные заведения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Минобразования Оксен Лисовой Мобилизация в Украине
Новости
Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае
Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае
Аналитика
82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция