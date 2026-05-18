У мережі написали про "активізацію" окупантів на Чернігівщині: у ДПСУ відреагували

У Telegram-каналах з'явилися чутки про те, що російські солдати нібито активізувалися в Чернігівській області. Насправді ж це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Оперативний Інформ " та ексклюзивний коментар спікера Держприкордонслужби України Андрія Демченка.

Чутки в мережі

"Оперативний інформ" написав, що російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) зі складу ФСБ нібито активізувалися на Чернігівському напрямку.

Фото: у мережі поширюють чутки про активізацію РФ на Чернігівщині (t.me/operinform)

Ворожі солдати "почали кошмарити" українські спостережні пункти, додали в ТГ-каналі.

Реакція Демченка

У коментарі РБК-Україна речник ДПСУ відреагував на такі чутки про Чернігівську область.

"У смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ, активізації роботи ворожих ДРГ не спостерігається. Водночас, звичайно, ця загроза залишається і нікуди не зникає", - зазначив він.

РФ може знову втягнути Білорусь у війну

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче, щоб Білорусь посилила свою участь у війні проти України. Москва вже контактувала з цього питання із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.

За словами Зеленського, зараз росіяни розглядають кілька операцій з використанням білоруської території.