У мережі написали про "активізацію" окупантів на Чернігівщині: у ДПСУ відреагували
У Telegram-каналах з'явилися чутки про те, що російські солдати нібито активізувалися в Чернігівській області. Насправді ж це не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний Інформ" та ексклюзивний коментар спікера Держприкордонслужби України Андрія Демченка.
Чутки в мережі
"Оперативний інформ" написав, що російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) зі складу ФСБ нібито активізувалися на Чернігівському напрямку.
Ворожі солдати "почали кошмарити" українські спостережні пункти, додали в ТГ-каналі.
Реакція Демченка
У коментарі РБК-Україна речник ДПСУ відреагував на такі чутки про Чернігівську область.
"У смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ, активізації роботи ворожих ДРГ не спостерігається. Водночас, звичайно, ця загроза залишається і нікуди не зникає", - зазначив він.
РФ може знову втягнути Білорусь у війну
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче, щоб Білорусь посилила свою участь у війні проти України. Москва вже контактувала з цього питання із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.
За словами Зеленського, зараз росіяни розглядають кілька операцій з використанням білоруської території.
Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком. Друга - атаку на одну з країн Північноатлантичного альянсу.
Як зазначив президент, на цьому тлі Україна зміцнить оборону на півночі.