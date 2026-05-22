Готовит ли РФ наступление на Севере: три признака, за которыми следит руководство Украины

На фоне заявлений о возможной угрозе с севера военно-политическое руководство Украины отслеживает несколько признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке России к потенциальным наступательным действиям на Черниговско-Киевском направлении.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера".

По информации издания, сейчас активность на этом направлении и уровень угрозы остаются низкими. В то же время внимание уделяется нескольким факторам.

Признак №1

Первый из них - количество войск вблизи северных границ Украины. Со стороны Беларуси по-прежнему дислоцируются четыре батальона белорусской армии - около 1900 военных, которые постоянно ротируются. Достаточного количества российских сил для наступления ни со стороны Беларуси, ни со стороны Брянской области РФ пока не фиксируется.

В то же время президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Кремль готовит новые мобилизационные шаги для набора еще 100 тысяч военных.

По данным РБК-Украина, речь идет о возможной новой волне мобилизации по образцу осени 2022 года. Она может стать дополнительной к 409 тысячам военных, которых Россия планирует набрать в этом году по контракту.

Как отмечает издание, именно эти 100 тысяч военных Кремль может использовать для операции на северных рубежах Украины в случае принятия соответствующего решения. В конце 2022 - начале 2023 года диктатор Владимир Путин мобилизовал около 300 тысяч россиян.

Признак №2

Вторым фактором называют развитие инфраструктуры на юге Беларуси - наращивание логистических путей, обустройство полигонов и баз, которые могут использоваться российскими войсками в рамках так называемого "Союзного государства".

Признак №3

Третий признак, который пока не фиксируют, - усиление разведывательной и диверсионно-разведывательной деятельности со стороны Беларуси и РФ на направлении возможного удара.

Что известно об угрозе на северной границе Украины

Обострение вокруг северных границ продолжается с середины апреля, когда президент Владимир Зеленский заявил о попытках РФ втянуть Беларусь в войну, развитии дорог к нашей границе и обустройстве там позиций артиллерии.

Впоследствии глава государства сообщил, что Кремль готовит 5 сценариев действий. В ответ на угрозы начались масштабные контрразведывательные мероприятия в пяти областях (Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской) для защиты от ДРГ, что предусматривает усиленные проверки людей, авто и документов. Параллельно минируется приграничье и строятся фортификации.

Тем временем Беларусь и РФ провели совместные ядерные учения. Вчера белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "не планирует" воевать, если не будет агрессии против его страны, и предложил встречу Зеленскому. В Офисе президента Украины отметили, что после 2022 года слова диктатора не имеют веса, поэтому Киев оценивает только реальные действия.

Сейчас в Беларуси нет ударного кулака России - там находятся лишь около 1500 российских военных, которые обеспечивают работу авиации и РЭБ, а все основные силы врага связаны на востоке и юге Украины.

По экспертному мнению, для реального наступления на север Москве нужны сотни тысяч солдат.