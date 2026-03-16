Чи готові українці до референдуму? Соціологія показала зміну настроїв

Зараз таку ініціативу підтримують 50% респондентів, хоча ще у середині січня цей показник становив 55%. Водночас з 32% до 40% побільшало тих, хто виступає проти.

Точно взяли б участь у референдумі у разі його проведення 31% респондентів. Ще 33% повідомили, що скоріше братимуть участь.

Тобто 64% респондентів готові проголосувати, хоча твердо це робити збирається лише половина. 30% респондентів відповіли, що точно чи скоріше не візьмуть участь у голосуванні.

Фото: підтримка ідеї проведення референдуму (kiis.com.ua)

В КМІС зазначили, що ідею референдуму значно більше схвалюють громадяни, які готові підтримати виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Зокрема, серед них 71% схвалюють ідею референдуму, не підтримують - 25%.

Серед українців, які категорично проти такої пропозиції щодо Донбасу, 39% схвалюють проведення референдуму, 48% його не підтримують, 13% не визначились.

Чутки про вибори в Україні

Нагадаємо, питання президентських виборів в Україні кілька місяців тому порушив президент США Дональд Трамп.

Нещодавно у Financial Times з'явилася інформація, що Україна нібито почала підготовку до проведення виборів президента і референдуму до 15 травня.

На Банковій відреагували на матеріали стримано, заявивши, що поки немає безпеки - не буде й оголошень про вибори.