Готовы ли украинцы к референдуму? Социология показала изменение настроений

11:51 16.03.2026 Пн
2 мин
Всего месяц назад многие украинцы давали совсем другой ответ по поводу проведения голосования
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: треть украинцев точно будет участвовать в референдуме (Getty Images)

Большинство украинцев поддерживают идею проведения референдума по мирному соглашению. В то же время есть тенденция к ухудшению отношения к этой идее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также: Без права голоса? Украинцы дали жесткий ответ относительно выборов для "беглецов"

Сейчас такую инициативу поддерживают 50% респондентов, хотя еще в середине января этот показатель составлял 55%. В то же время с 32% до 40% увеличилось количество тех, кто выступает против.

Точно приняли бы участие в референдуме в случае его проведения 31% респондентов. Еще 33% сообщили, что скорее будут участвовать.

То есть 64% респондентов готовы проголосовать, хотя твердо это делать собирается только половина. 30% респондентов ответили, что точно или скорее не примут участие в голосовании.

Фото: поддержка идеи проведения референдума (kiis.com.ua)

В КМИС отметили, что идею референдума значительно больше одобряют граждане, которые готовы поддержать вывод ВСУ с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. В частности, среди них 71% одобряют идею референдума, не поддерживают - 25%.

Фото: поддержка идеи проведения референдума (kiis.com.ua)

Среди украинцев, которые категорически против такого предложения по Донбассу, 39% одобряют проведение референдума, 48% его не поддерживают, 13% не определились.

Слухи о выборах в Украине

Напомним, вопрос президентских выборов в Украине несколько месяцев назад поднял президент США Дональд Трамп.

Недавно в Financial Times появилась информация, что Украина якобы начала подготовку к проведению выборов президента и референдума до 15 мая.

На Банковой отреагировали на материалы сдержанно, заявив, что пока нет безопасности - не будет и объявлений о выборах.

Кроме того, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что для подготовки закона о выборах и непосредственной организации процесса во время войны - стране нужно не менее 60 дней полного прекращения огня.

В России уже отреагировали на тему потенциальных выборов, заявив, что если Киев примет такое решение, то Кремль готов обеспечить режим тишины, но только в день голосования.

Больше по теме:
ДонбассРеферендум