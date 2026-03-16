Чи готові українці до референдуму? Соціологія показала зміну настроїв

11:51 16.03.2026 Пн
Лише місяць тому багато українців давало зовсім іншу відповідь щодо проведення голосування
aimg Валерій Ульяненко
Чи готові українці до референдуму? Соціологія показала зміну настроїв Ілюстративне фото: третина українців точно братиме участь уреферендумі (Getty Images)

Більшість українців підтримують ідею проведення референдуму щодо мирної угоди. Водночас є тенденція до погіршення ставлення до цієї ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зараз таку ініціативу підтримують 50% респондентів, хоча ще у середині січня цей показник становив 55%. Водночас з 32% до 40% побільшало тих, хто виступає проти.

Точно взяли б участь у референдумі у разі його проведення 31% респондентів. Ще 33% повідомили, що скоріше братимуть участь.

Тобто 64% респондентів готові проголосувати, хоча твердо це робити збирається лише половина. 30% респондентів відповіли, що точно чи скоріше не візьмуть участь у голосуванні.

Чи готові українці до референдуму? Соціологія показала зміну настроївФото: підтримка ідеї проведення референдуму (kiis.com.ua)

В КМІС зазначили, що ідею референдуму значно більше схвалюють громадяни, які готові підтримати виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Зокрема, серед них 71% схвалюють ідею референдуму, не підтримують - 25%.

Чи готові українці до референдуму? Соціологія показала зміну настроївФото: підтримка ідеї проведення референдуму (kiis.com.ua)

Серед українців, які категорично проти такої пропозиції щодо Донбасу, 39% схвалюють проведення референдуму, 48% його не підтримують, 13% не визначились.

Чутки про вибори в Україні

Нагадаємо, питання президентських виборів в Україні кілька місяців тому порушив президент США Дональд Трамп.

Нещодавно у Financial Times з'явилася інформація, що Україна нібито почала підготовку до проведення виборів президента і референдуму до 15 травня.

На Банковій відреагували на матеріали стримано, заявивши, що поки немає безпеки - не буде й оголошень про вибори.

Крім того, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що для підготовки закону про вибори та безпосередньої організації процесу під час війни - країні потрібно щонайменше 60 днів повного припинення вогню.

У Росії вже відреагували на тему потенційних виборів, заявивши, що якщо Київ ухвалить таке рішення, то Кремль готовий забезпечити режим тиші, але тільки в день голосування.

Київ та Харків під ударом дронів. Що відомо на зараз про ранкову атаку
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ