Чи готове НАТО збивати російські літаки над територією Альянсу: відповідь Рютте

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готове НАТО зараз збивати російські літаки, які порушили повітряний простір Північноатлантичного Альянсу, Рютте сказав, що "всі рішення будуть прийматися в режимі реального часу, на основі наявної розвідки щодо загрози, яку становить літак".

Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Грінкевичем "має загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", - наголосив генсек Альянсу.

Також журналісти нагадали про коментар прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив, що Варшава готова збивати російські літаки та дрони у разі будь-якого потенційного вторгнення.

На запитання, чи готове НАТО діяти подібним чином, Рютте обрав обережний тон.

"Я думаю, що він (Дональд Туск - ред.) сказав, що за необхідності ми готові збити літак, якщо потрібно, і це повертається до того, що я сказав: ми завжди будемо оцінювати ситуацію, щоб побачити, яку безпосередню загрозу становить літак", - відповів генсек.

На додаткове запитання про те, чи здатна Польща діяти самостійно, Рютте відповів ухильно: "Я щойно прокоментував прем'єр-міністра і хотів би на цьому зупинитися".