Готово ли НАТО сбивать российские самолеты над территорией Альянса: ответ Рютте

Отвечая на вопрос журналистов, готово ли НАТО сейчас сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство Североатлантического Альянса, Рютте сказал следующее.

"Все решения будут приниматься в режиме реального времени, на основе имеющейся разведки относительно угрозы, которую представляет самолет", - заявил генсек.

Он добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем "имеют общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".

"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", - подчеркнул Рютте.

Также журналисты напомнили о комментарии премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что Варшава готова сбивать российские самолеты и дроны в случае любого потенциального вторжения.

На вопрос, готово ли НАТО действовать подобным образом, Рютте выбрал осторожный тон.

"Я думаю, что он (Дональд Туск - ред.) сказал, что при необходимости мы готовы сбить самолет, если нужно, и это возвращается к тому, что я сказал: мы всегда будем оценивать ситуацию, чтобы увидеть, какую непосредственную угрозу представляет самолет", - ответил генсек.

На дополнительный вопрос о том, способна ли Польша действовать самостоятельно, Рютте ответил уклончиво: "Я только что прокомментировал премьер-министра и хотел бы на этом остановиться".