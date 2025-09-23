RU

Готово ли НАТО сбивать российские самолеты над территорией Альянса: ответ Рютте

Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

НАТО будет принимать решение о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают воздушное пространство Альянса, на основе разведданных об уровне угрозы, которую они могут представлять.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Sky News.

Отвечая на вопрос журналистов, готово ли НАТО сейчас сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство Североатлантического Альянса, Рютте сказал следующее.

"Все решения будут приниматься в режиме реального времени, на основе имеющейся разведки относительно угрозы, которую представляет самолет", - заявил генсек.

Он добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем "имеют общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".

"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", - подчеркнул Рютте.

Также журналисты напомнили о комментарии премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что Варшава готова сбивать российские самолеты и дроны в случае любого потенциального вторжения.

На вопрос, готово ли НАТО действовать подобным образом, Рютте выбрал осторожный тон.

"Я думаю, что он (Дональд Туск - ред.) сказал, что при необходимости мы готовы сбить самолет, если нужно, и это возвращается к тому, что я сказал: мы всегда будем оценивать ситуацию, чтобы увидеть, какую непосредственную угрозу представляет самолет", - ответил генсек.

На дополнительный вопрос о том, способна ли Польша действовать самостоятельно, Рютте ответил уклончиво: "Я только что прокомментировал премьер-министра и хотел бы на этом остановиться".

 

 

Российские самолеты в Эстонии

Как известно, утром 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 без разрешения влетели в воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел над Финским заливом, где российские самолеты находились около 12 минут.

В ответ Эстония запросила консультации с НАТО по статье 4 устава Альянса.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами "крайне опасной провокацией".

В Кремле цинично отрицали вторжение своих самолетов и обвинили в инциденте Эстонию.

Сегодня НАТО обвинило Россию в эскалации и пригрозило решительным ответом.

