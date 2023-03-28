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Чи є загрози для України через ядерну зброю в Білорусі: думки експертів

Фото: Володимир Путін, президент Росії (kremlin.ru)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін

Рішення російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі, є, в першу чергу, спробою залякати Захід. Для України великої загрози це не становить.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ставки зростають. Навіщо Путіну ядерна зброя в Білорусі і чи є загроза для України"

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Путін вдався до погрози розташувати ядерну зброю в Білорусі для залякування Заходу через невдачі на полі бою в Україні.

"Для нас це загроза тому, що з'являється ще один простір ескалації. І не лише проти України, а в першу чергу - проти Заходу. Але я хочу нагадати, що всі навчання, які проводила Росія спільно з Білоруссю з точки зору застосування ядерної зброї моделювалися проти країн Балтії, Польщі або навіть Німеччини в тій чи іншій мірі", - зауважив експерт.

Як відзначив Мусієнко, застосування ядерної зброї з Білорусі орієнтовано на Захід й на ескалацію проти країн, які межують з нею. Великої загрози для України немає.

Водночас військовий аналітик Петро Черник переконаний у тому, що слова Путіна про ядерну зброю в Білорусі є звичайним пропагандистським наративом.

"У мене немає доказової бази як для аналітика, що ядерний удар вже є у тій частині, що він ось-ось має статися. Звичайно, ми не знаємо, що в головах у божевільних. Однак на цю годину це виключно рефлексія боєприпаси зі збідненим ураном, які рухаються до нас. І не більше", - додав Черник.

Експерт додав, що у воєнному сенсі розташування ядерної зброї в Білорусі нічого не важить, оскільки в першу чергу, це наратив для власного населення.

"І піднімають градус у протиборстві з США, хоча США абсолютно спокійно і адекватно до цього ставляться", - зауважив Черник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Рішення Путіна обурило світових лідерів. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Також відреагували й в Китаї. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні війни в Україні.

За словами речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, заява Путіна, є спробою підвищити ставки, однак світ не планує вестись на це.

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