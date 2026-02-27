ua en ru
Головна » Життя » Зміни

Текст нового правопису вже готовий: у Кабміні пояснили, коли він набере чинності

П'ятниця 27 лютого 2026 17:21
UA EN RU
Текст нового правопису вже готовий: у Кабміні пояснили, коли він набере чинності Фото: Тетяна Бережна розповіла, коли набуде чинності новий правопис (facebook.com/berezhna.tetyana)
Автор: Тетяна Веремєєва

Текст нового українського правопису вже готовий до публікації та найближчим часом з’явиться на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови. Після оприлюднення документ одразу набере чинності.

РБК-Україна повідомляє, що про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді України заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

Читайте також: Шаг замість копійки: чому в Україні вирішили перейменувати монети

Що відомо

"Стосовно правопису - текст готовий. Ми очікуємо сьогодні його публікації на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, що перебуває у віданні Міністерства освіти і науки", - сказала Бережна.

Йдеться про публікацію документа на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, яка працює у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

За словами віцепрем’єрки, одразу після офіційного оприлюднення правопис набуде чинності.

Історія питання

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. У січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову уряду про його запровадження. У Міністерстві юстиції України назвали це рішення незаконним та заявили про намір оскаржити його.

Згодом Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ОАСК, а у 2024 році Верховний Суд остаточно підтвердив чинність і обов’язковість застосування нового правопису.

У 2024 році також завершився п’ятирічний перехідний період, який передбачав поступове впровадження норм нової редакції.

Крім того, комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт постанови про посилення ролі української мови в законодавстві та подолання наслідків радянської русифікації. Документ передбачає оновлення правопису, створення єдиного правничого глосарія для очищення мови від русизмів, а також запровадження національного шрифту для державних документів.

