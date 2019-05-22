Кабмин одобрил Украинское правописание в новой редакции

Фото: Украинское правописание (Pіxabay)

Новое правописание заменит редакцию от 1992 года

Кабинет министров на своем заседании 22 мая одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. Текст нового правописания есть в распоряжении РБК-Украина.

На заседании Кабмина без обсуждения были приняты несколько проектов постановлений, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Решения приняты", - скзаал он.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Кроме того, правительство признало утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Напомним, Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение в сентябре 2018 года. Проект разработан на фундаменте украинской традиции с учетом новейших языковых явлений. Комиссия, которая занималась подготовкой проекта, учла, что правописание, не может быть исчерпывающим, в нем указаны наиболее распространенные или спорные орфографические положения.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступит в силу через два месяца после опубликования, то есть 16 июля 2019 года. Однако отдельные его нормы отсрочены.