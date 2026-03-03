Является ли неупотребление феминитивов нарушением в Украине? В Нацкомиссии дали четкое разъяснение
Употребление феминитивов в украинском языке не является обязательным стандартом. Отсутствие в речи или текстах существительных для обозначения лиц женского пола не считается нарушением действующих языковых норм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной комиссии по стандартам государственного языка Юлии Чернобров в комментарии "Укринформу".
Что говорит правописание
По словам руководительницы Нацкомиссии, действующее "Украинское правописание" лишь предоставляет инструменты для создания названий профессий или должностей в женском роде, но не заставляет ими пользоваться. Документ в части 4 параграфа 32 лишь предлагает перечень суффиксов, которые можно использовать для создания таких названий.
Неупотребление феминитивов не влечет за собой никаких санкций или обвинений в нарушении языкового законодательства.
Утверждение правописания
Напомним, Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила Украинское правописание как официальный государственный стандарт во исполнение постановления Верховной Рады. Документ впервые получил юридический статус единого нормативного текста, а из его примеров убрали упоминания о государстве-агрессоре. Новый стандарт заработает после отмены правительством постановления 2019 года.
Он вступит в силу сразу после публикации на сайте Нацкомиссии.
РБК-Украина также писало, что 22 мая 2019 года правительство утвердило обновленную редакцию украинского правописания. В январе 2021 года Окружной админсуд Киева признал постановление о его введении незаконным, однако Министерство юстиции обжаловало это решение.
Позже Шестой апелляционный админсуд отменил вердикт ОАСК, а в 2024 году Верховный Суд окончательно подтвердил силу и обязательность нового правописания. В том же году завершился пятилетний переходный период для полного внедрения его норм.