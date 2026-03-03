Является ли неупотребление феминитивов нарушением в Украине? В Нацкомиссии дали четкое разъяснение

Употребление феминитивов в украинском языке не является обязательным стандартом. Отсутствие в речи или текстах существительных для обозначения лиц женского пола не считается нарушением действующих языковых норм.

Что говорит правописание По словам руководительницы Нацкомиссии, действующее "Украинское правописание" лишь предоставляет инструменты для создания названий профессий или должностей в женском роде, но не заставляет ими пользоваться. Документ в части 4 параграфа 32 лишь предлагает перечень суффиксов, которые можно использовать для создания таких названий. Неупотребление феминитивов не влечет за собой никаких санкций или обвинений в нарушении языкового законодательства.