Чи є монополія на АЗС? Кириленко озвучив висновки АМКУ щодо стрибка цін на пальне

Антимонопольний комітет наразі не бачить монопольних дій на ринку пального в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава Антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив під час пленарного засідання Верховної Ради.

За його словами, АМКУ уже провів збір і аналіз великого масиву даних, щоб сформувати "об’єктивну картину ситуації" та зафіксувати основні ринкові тенденції.

Це дало змогу відстежити різке подорожчання імпортного пального після загострення ситуації на Близькому Сході.

"Іноземні виробники і трейдери дуже швидко відреагували на кризу на Близькому Сході та відразу підняли відпускні ціни. Відтак аргументи вітчизняних АЗС щодо стрімкого зростання витрат на поповнення запасів знайшли своє певне підтвердження", - зазначив Кириленко.

З 26 лютого до 31 березня за статистикою Platts ціни на дизель зросли на 86%, а ціни на імпорт - на 58%, водночас ціни на АЗС, за словами глави АМКУ, зросли лише на 39%.

"При цьому середні ціни на АЗС в Україні зростали повільніше, бензин - на 16%, дизель - на 39%", - додав Кириленко.

Водночас він підкреслив, що аналіз ще триває, а остаточні висновки робити зарано.

"Більшість мереж АЗС діяли і продовжують діяти по-різному, що не дає підстав для передчасних висновків про вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій. Ринок вільний, не монополізований, на ньому діють біля 1200 операторів різного розміру, тому говорити про зловживання монополією недоречно на зараз", - зазначив глава АМКУ.