Що буде з цінами на АЗС у травні: три головні зміни, до яких варто готуватися

17:03 27.04.2026 Пн
3 хв
Головна зміна - завершення дії "паливного" кешбеку
aimg Дмитро Левицький aimg Сергій Куюн Експерт
Що буде з цінами на АЗС у травні: три головні зміни, до яких варто готуватися Фото: український паливний ринок наразі стабілізувався (Getty Images)

У травні українських водіїв можуть чекати зміни у витратах на пальне. Серед причин - можливе скасування "паливного" кешбеку та непередбачуваність світового ринку.

Що може бути з цінами у травні та до чого готуватися водіям - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Скасування кешбеку: З 1 травня водії можуть втратити державну компенсацію до 1000 гривень, що автоматично збільшить їхні реальні витрати.
  • Обґрунтована вартість: Ринок збалансувався, а роздрібні ціни досягли економічно виправданого рівня відносно оптових.
  • Фактор Близького Сходу: Подальша стабільність цін у травні залишається непередбачуваною і повністю залежатиме від світового ринку нафти.

Скасування паливного кешбеку

Якщо з 1 травня програму паливного кешбеку скасують, цифри безпосередньо на стелах АЗС не зміняться, проте реальні витрати споживачів зростуть. Водії перестануть отримувати до 1000 гривень "кешбеку", який держава зараз повертає за купівлю пального.

Механізм кешбеку показав себе ефективно, оскільки ним скористалися ті, хто цього найбільше потребував, сказав в коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Витрати ж держави були порівняно невеликими й компенсувалися зростанням надходжень від ПДВ.

"Витрати на кешбек у березні склали розрахунково 1,3 млрд гривень, у квітні можуть скласти 2 млрд гривень. Водночас збільшення ПДВ оцінюється у 1,3-1,5 млрд гривень на місяць", - зазначив експерт.

Втручання АМКУ та "об’єктивні" ціни

Минулої п'ятниці Антимонопольний комітет дав мережам АЗС 10 днів, щоб встановити "обґрунтовані" ціни на пальне. За словами Куюна, зараз ринок збалансувався, і ціни на заправках стали повністю об'єктивними

"Інакша ситуація спостерігалась у березні, коли оптові ціни були вище за роздрібні, оскільки опт реагує більш оперативно на зміни зовнішнього ринку, ніж роздріб. Запаси утримували роздрібні ціни", - сказав він.

Наразі ж роздрібна вартість пального нарешті перевищила оптову, що зробило ринок здоровим. Середня ціна на дизпальне в опті складає 82 грн/л, тоді як роздрібні ціни тримаються на рівні 87-89 грн/л. Такий спред дозволяє невеликим мережам АЗС купувати пальне гуртом і працювати з економічним сенсом, пояснив Куюн.

Фактор Близького Сходу

Головним ризиком для подальшої стабільності є непередбачуваність світового ринку.

"Ринок абсолютно непередбачуваний. Після суттєвого спаду знову бачимо підйом світового ринку", - наголосив Куюн.

На думку експерта, у травні ситуація на українських АЗС буде залежати від зовнішніх новин, а саме - подальшого перебігу подій на Близькому Сході, прогнозувати які зараз неможливо.

Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО