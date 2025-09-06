Чи дійсно США готують повалення режиму Мадуро у Венесуелі? Відповідь Трампа

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що Венесуела постачає величезні обсяги наркотиків до Америки, назвав країну "дуже поганим гравцем" та зазначив, що вилучені американцями мішки з наркотиками символізують "сотні тисяч загиблих громадян США".

"Мільйони й мільйони доларів і мільйони доларів наркотиків виливаються з Венесуели та інших країн. Подивіться на Китай: те, що вони роблять із фентанілом - жахливо. Він потрапляє через Канаду, через Мексику, але велика частина йде саме з Венесуели", - заявив Трамп.

Однак попри жорстку риторику, Трамп підкреслив, що Сполучені Штати "не говорять про зміну режиму у Венесуелі", хоча особисто у нього є великі сумніви щодо останніх виборів у цій країні.

"Вони провели дуже дивні вибори, це - м’яко кажучи. І я ще дуже коректно висловлююся", - заявив Трамп.

Президент наголосив, що Вашингтон занепокоєний величезними масштабами наркоторгівлі, які, за його словами, приносять “мільярди доларів” та загрожують безпеці США.

Посилення військової присутності США

На тлі цих заяв американська влада оголосила про розгортання понад 4 000 морських піхотинців і моряків у водах навколо Латинської Америки та Карибського басейну. Цей крок адміністрація Трампа пояснює посиленими зусиллями у боротьбі з наркокартелями, багато з яких офіційно визнані США іноземними терористичними організаціями.

До речі, Дональд Трамп сьогодні дав доручення збивати венесуельські літаки, які наближаються до американських кораблів. Це сталося після того, як нещодавно два венесуельські F-16 здійснили низький проліт поблизу есмінця ВМС США USS Jason Dunham в міжнародних водах.