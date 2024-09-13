США ввели санкції проти 16 чиновників Венесуели, пов'язаних з Мадуро, - Reuters

США запровадили санкції проти 16 союзників президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це була відповідь на фальсифікацію результатів виборів та репресії уряду щодо опозиції.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про санкції у четвер, 13 вересня. Це сталося лише через кілька днів після того, як опозиційний кандидат у президенти Едмундо Гонсалес був змушений тікати до Іспанії, адже уряд Мадуро видав ордер на його арешт. Зазначимо, що США та низка інших країн визнають переможцем липневих президентських виборів саме лідера опозиції.

Зазначається, що серед тих, кого торкнулися санкції, були голова Верховного суду Каріслія Родрігес, директор виборчої ради Росальда Хіль та віце-президент Національної асамблеї Педро Інфанте. До списку увійшли й інші особи, пов'язані з виборами, а також військові та співробітники розвідки, яких звинувачують у репресіях після виборів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в рамках перших каральних заходів Вашингтон у відповідь на спірну заяву Мадуро про переобрання також запроваджує візові обмеження для невизначеної кількості "пов'язаних з Мадуро" чиновників.

При цьому США не оголосили про нові заходи проти енергетичного сектору країни-члена ОПЕК, який і так знаходиться під жорсткими американськими санкціями. Це, у свою чергу, викликає питання щодо потенційного впливу нових заходів.

Reuters пише, що адміністрація Байдена прагне покарати Мадуро та його прихильників за недотримання обіцянок провести чесні демократичні вибори. Водночас Америка чинить тиск на нього, щоб змусити розпочати переговори з опозицією.

"Міністерство фінансів США переслідує ключових посадових осіб, причетних до шахрайських та незаконних заяв Мадуро про перемогу та його жорстоке придушення свободи слова після виборів, у той час як переважна більшість венесуельців закликають до змін", - заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

У той же час глава венесуельського МЗС Іван Хіль у Telegram повідомив, що уряд країни відкидає "новий злочин агресії США проти Венесуели, який полягає у нав'язуванні "односторонніх, незаконних та протиправних" заходів проти посадових осіб держави.