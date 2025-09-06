Действительно ли США готовят свержение режима Мадуро в Венесуэле? Ответ Трампа

Выступая в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Венесуэла поставляет огромные объемы наркотиков в Америку, назвал страну "очень плохим игроком" и отметил, что изъятые американцами мешки с наркотиками символизируют "сотни тысяч погибших граждан США".

"Миллионы и миллионы долларов и миллионы долларов наркотиков выливаются из Венесуэлы и других стран. Посмотрите на Китай: то, что они делают с фентанилом - ужасно. Он попадает через Канаду, через Мексику, но большая часть идет именно из Венесуэлы", - заявил Трамп.

Однако несмотря на жесткую риторику, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты "не говорят о смене режима в Венесуэле", хотя лично у него есть большие сомнения относительно последних выборов в этой стране.

"Они провели очень странные выборы, это - мягко говоря. И я еще очень корректно выражаюсь", - заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен огромными масштабами наркоторговли, которые, по его словам, приносят "миллиарды долларов" и угрожают безопасности США.

Усиление военного присутствия США

На фоне этих заявлений американские власти объявили о развертывании более 4 000 морских пехотинцев и моряков в водах вокруг Латинской Америки и Карибского бассейна. Этот шаг администрация Трампа объясняет усиленными усилиями в борьбе с наркокартелями, многие из которых официально признаны США иностранными террористическими организациями.

Кстати, Дональд Трамп сегодня дал поручение сбивать венесуэльские самолеты, которые приближаются к американским кораблям. Это произошло после того, как недавно два венесуэльских F-16 совершили низкий пролет вблизи эсминца ВМС США USS Jason Dunham в международных водах.