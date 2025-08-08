ua en ru
Політика
США пообіцяли 50 млн доларів за інформацію про лідера Венесуели Мадуро

Вашингтон, П'ятниця 08 серпня 2025 09:06
США пообіцяли 50 млн доларів за інформацію про лідера Венесуели Мадуро Фото: Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство юстиції та Державний департамент США оголосили винагороду за інформацію про президента Венесуела Ніколаса Мадуро. Розмір винагороди - 50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генеральну прокурорку США Памелу Бонді в X (Twitter).

США готові виплатити нагороду за інформацію, яка дасть змогу затримати Мадуро, якого звинувачують у наркоторгівлі, корупції та порушенні прав людини. Йдеться, зокрема, про використання організацій, визнаних терористичними, для завезення наркотиків до США.

"Мадуро використовує іноземні терористичні організації, ... щоб завозити смертельні наркотики й насильство до нашої країни", - заявила Бонді

Варто зазначити, що США не визнають Мадуро президентом Венесуели ще з 2019 року, а його "перемогу" на виборах минулого року шахрайством.

Раніше за інформацію про Мадуро пропонували 15 млн доларів, у січні цьогоріч суму збільшили до 25 млн доларів. Тепер же суму винагороди подвоїли.

Мін'юст США також конфіскував активи, пов'язані з Мадуро, на понад 700 млн доларів, зокрема це два приватні літаки та дев'ять автомобілів.

Вибори в Венесуелі

Нагадаємо, вибори президента у Венесуелі відбулися 28 липня 2024 року. Переможцем оголосили тодішнього президента Ніколаса Мадуро. Він перебуває при владі вже 11 років.

Опозиція Венесуели не визнала його перемогу й заявила про фальсифікації. Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Вашингтон "серйозно стурбований" тим, що оголошений результат не відображає волю чи голосування народу Венесуели.

Після "інавгурації" Мадуро США запровадили санкції проти чиновників Венесуели.

