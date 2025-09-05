Венесуела провела повітряну провокацію проти США: подробиці

Два венесуельські винищувачі F-16 здійснили небезпечний проліт над американським військовим кораблем у Карибському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Подія сталася на тлі різкого загострення відносин між США та урядом Ніколаса Мадуро після нещодавнього удару США по катеру, який, за версією Пентагону, перевозив наркотики з Венесуели.

Провокаційний маневр

Як повідомив Пентагон, два венесуельські військові літаки здійснили "небезпечний проліт" над американським судном у Карибському морі. За даними CBS News, йшлося про озброєні винищувачі F-16.

Офіційні особи США заявили, що дії Каракаса були "навмисною провокацією" та мали на меті перешкодити операціям Вашингтона з боротьби з наркоторгівлею.

"Картелю, який контролює Венесуелу, настійно рекомендується не втручатися у будь-які інші операції США", – йдеться в заяві американського оборонного відомства.

Водночас Пентагон не розкрив деталей інциденту, зокрема відстань, на яку наблизилися винищувачі до судна, та точне місце події.

Міністерство інформації Венесуели також утрималось від коментарів.

Передісторія конфлікту

Інцидент стався всього за кілька днів після того, як американські військові знищили швидкісний катер, який, за їхніми словами, перевозив наркотики з Венесуели.

Унаслідок удару загинули всі 11 людей на борту, що викликало гостру критику як усередині країни, так і за кордоном через підозри у можливій загибелі цивільних.

Вашингтон тим часом посилив військову присутність у регіоні, направивши кілька кораблів із 4 тисячами моряків і морських піхотинців. Офіційно це пояснюється необхідністю перекрити канали наркотрафіку, проте експерти вбачають у таких діях елемент політичного тиску на режим Мадуро.

Жорсткі сигнали з Вашингтона

Інцидент з венесуельськими літаками збігся у часі з візитом державного секретаря США Марко Рубіо до Еквадору. Під час поїздки він закликав регіональних партнерів підтримати політику тиску на Каракас і прямо заявив, що США готові до нових ударів.

"Ми більше не обмежуватимемося арештами наркоторговців і знищенням їхніх човнів. Це війна, яку вони ведуть проти нас вже три десятиліття. Настав час відповісти", – заявив Рубіо.

Міністр оборони США Піт Хегсет також захистив дії американських військових, заявивши, що удар по катеру був "сигналом" наркокартелям та їхнім союзникам у Венесуелі.